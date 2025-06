Moto2, è finita tra Msi e Sergio García

Importante movimento in Moto2 , dove uno dei top rider della categoria, protagonista di un Mondiale al vertice nel 2024 ma in crisi di risultati nel 2025 , è a un passo dalla separazione col suo team. Sergio García e Msi non proseguiranno insieme, e si va verso un addio immediato, già dal Mugello. García e la squadra si erano già riuniti a inizio campionato dopo le prime difficoltà, ma non sono state trovate soluzioni per superarle, nonostante quest'anno il pilota lavori con la squadra tecnica che l'anno scorso ha collaborato alla vittoria del Mondiale con Ai Ogura .

Escrig e Masiá i candidati a sostituire García in questa stagione. Poi spazio a Piqueras

Msi, per sostituirlo, punta ora su Álex Escrig, sotto contratto con Forward. Escrig ha un accordo che scade a fine 2026, e una penale che gli consente di liberarsi, ma per l'anno prossimo. Forward potrebbe accettare di fargli esercitare la clausola già per quest'anno, ma la squadra non è orientata a lasciare libero Escrig senza costi. Un altro possibile candidato alla sostituzione di García è Jaume Masiá, che attualmente corre in Supersport. Mentre per l'anno prossimo il team Msi dovrebbe già essere a posto con Ortolá, confermato, e Piqueras, pronto al salto in Moto2 dalla Moto3 con la stessa squadra, per i quasi due terzi rimanenti di 2025 non ci sono ancora certezze se non che la relazione con García è al capolinea.