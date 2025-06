Adesso è ufficiale: Nicolò Bulega e Aruba.it Racing - Ducati continueranno insieme anche nella prossima stagione, rinnovando un legame stretto ormai quattro stagioni fa. "Sono molto contento di proseguire la mia carriera con la squadra. Dare continuità al progetto mi riempie di soddisfazione e orgoglio". E nel 2026 anche un programma di test con vista Ducati MotoGP dal 2027 RAZGATLIOGLU-YAMAHA PRAMAC, LE PAROLE DI GINO BORSOI

Nicolò Bulega continuerà a difendere anche nel 2026 i colori di Aruba.it Racing - Ducati, la squadra con cui sta lottando per il titolo Superbike in questa stagione. Un nuovo capitolo di una storia iniziata nel 2022 con il passaggio al Mondiale SuperSport in sella alla Ducati Panigale V2, dopo una lunga esperienza nel paddock del Motomondiale tra Moto3 e Moto2. Nel 2023 poi una stagione trionfale, che ha visto il binomio Bulega Aruba - Ducati conquistare il titolo della classe SuperSport grazie a 16 vittorie e 21 podi. Un successo che ha spalancato all'italiano le porte della Superbike sempre con il team Aruba, in sella alla Ducati Panigale V4R ufficiale, nel 2024: l'esordio è dei migliori e al termine dell'anno sono sei le vittorie conquistate, oltre a 24 podi, battagliando addirittura per il titolo. E adesso, dopo un inizio di stagione da assoluto protagonista con 8 vittorie e 13 podi totali, ecco il rinnovo di contratto. "Sono molto contento di proseguire la mia carriera con Aruba.it Racing – Ducati", ha affermato Bulega nel comunicato ufficiale diffuso dalla squadra. "Sono legato a questo team ormai già da 4 anni e non posso che sottolineare il forte feeling che si è subito creato. Abbiamo ottenuto risultati importanti ed è per questo motivo che dare continuità al progetto mi riempie di soddisfazione e orgoglio. Sono molto felice e ringrazio Aruba e Ducati per la fiducia che hanno riposto in me fin dal primo giorno della nuova avventura iniziata in Supersport. L'obiettivo è quello di toglierci ancora tante soddisfazioni ed aver prolungato il nostro futuro insieme è un passo importante per concentrarci in modo ancora più profondo su quello che stiamo facendo in questa stagione".





Le parole di Stefano Cecconi e Luigi Dall'Igna "È davvero una bella soddisfazione guardare al percorso fatto insieme a Nicolò in questi anni perché pur conoscendo il suo talento e il nostro potenziale non si può mai dare per scontato che si possa creare la giusta alchimia fra pilota, moto e team", ha detto Stefano Cecconi, team principal Aruba.it Racing - Ducati. "Solo quando si creano le giuste condizioni diventa possibile puntare davvero in alto in campionati difficili e con avversari così duri da battere. La direzione attuale è sicuramente quella giusta e spero che aver definito il prossimo futuro ci possa dare ulteriore serenità e la possibilità di concentrare tutte le energie sulla stagione in corso dove abbiamo tutte le carte in regola per fare davvero bene". Sul rinnovo di Nicolò Bulega ha espresso la propria soddisfazione anche Luigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse: "Nicolò rappresenta per il progetto Ducati Corse una scommessa vinta. Abbiamo iniziato un percorso nel 2022 in Supersport con l’obiettivo di portarlo ad essere competitivo anche nella classe superiore in sella alla Panigale V4R. Nel suo anno da rookie in WorldSBK ha impressionato tutti, mostrando il suo reale potenziale e tutto il suo talento alla guida. Siamo davvero contenti di poter confermare che rimarrà anche per la prossima stagione in casa Aruba.it Racing. Siamo certi che possa essere un pilota in grado di aprirsi molte strade ma l’unica che conta adesso è quella che porta al titolo di Campione del Mondo Superbike. Deve essere questo l'unico obiettivo su cui concentrarsi ora. Poi vedremo cosa ci riserverà il futuro".