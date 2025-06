Superbike, Alvaro Bautista si separa dalla Ducati

Aruba e Ducati hanno esercitato la clausola che permetteva loro di rompere con un anno di anticipo il biennale con Alvaro Bautista: a fine stagione lo spagnolo lascerà la Ducati, per lui c'è un possibile futuro in Bmw Superbike

Bautista si separa dalla Ducati, la storia tra il pilota spagnolo e il team Aruba in Superbike è finita. Come anticipato da Gpone, Aruba e Ducati hanno esercitato la clausola che permetteva loro di rompere con un anno di anticipo il biennale con Bautista. A fine stagione quindi Bautista lascerà Ducati, e ora gli scenari che si aprono per lui sono quello di un futuro in Bmw Superbike, considerato che la squadra sta cercando un sostituto di Razgatlioğlu e che Bulega e Locatelli hanno rifiutato la proposta, e quello di diventare tester Pirelli per le nuove gomme MotoGP che vanno sviluppate in ottica Mondiale 2027.