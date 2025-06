Un irrefrenabile Toprak Razgatlioglu vince anche Gara-2 della Superbike a Misano. Esattamente come un anno fa, il pilota turco della BMW ha messo a segno una tripletta in Emilia-Romagna, aggiudicandosi le due Race e la Superpole. Una vittoria arrivata senza ostacoli e senza dover fare i conti con la pressione di Nicolò Bulega, leader del Mondiale, che ha chiuso al secondo posto dopo essere risalito dalla decima posizione (era caduto nella Superpole). Sul podio anche l'altra Ducati di Bautista. Toprak, che è potuto fuggire indisturbato sin dalle prime fasi, ha rosicchiato altri cinque punti in classifica a Bulega. Cadute per Iannone, Rea e Montella A seguire i risultati di oggi e la graduatoria generale.