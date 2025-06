Carpe , talento puro. Pole da urlo, la prima in carriera, con un sorpasso da antologia a Piqueras, all’Arrabbiata, da ultimo giro in gara . "Ho fatto un giro folle, da tutto o niente. Questo circuito mi piace", ha raccontato il rookie vincitore della rookies cup 2024,che ha messo dietro persino Rueda . Ogden , veloce abbastanza da chiudere la prima fila, può dirsi in parte soddisfatto. Piqueras che lotta in campionato con Rueda, decisamente meno perché 52 punti da recuperare sono ancora tanti: il pilota d Mt Helmets apre la seconda fila.

Carraro 12°, il migliore degli italiani

Il migliore degli italiani, Nicola Carraro, dodicesimo è rientrato per nulla contento. "Qui serviva la scia, peccato perché nei giorni scorsi ero abbastanza veloce". Ma c’è chi è messo peggio. Lunetta ha lavorato bene venerdì, puntava alle prime file, partirà dalla quinta con il quattordicesimo tempo. Anche a lui, penalizzato dalla sua altezza in rettilineo, avrebbe fatto comodo una scia veloce. Come a Guido Pini, forse il più promettente dei piloti italiani, per quanto visto fino alle qualifiche, ma l’esordiente della Liqui Moly non è riuscito nemmeno a superare la Q1. Giornata per nulla esaltante per gli appassionati di casa della Moto3: Foggia quindicesimo e Rossi diciottesimo chiudono la cronaca della qualifica della classe minore sul circuito toscano. Massimo Quiles è caduto in Q1 e in Q2 non è andato oltre l’ottava posizione. Peccato per Almansa, efficace nelle libere, meno in qualifica (decimo).