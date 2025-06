Moto3, pronto il debutto per Leonardo Abruzzo

Un italiano in più in Moto3 nel weekend di Assen del motomondiale: si tratta di Leonardo Abruzzo, già vicecampione italiano Moto3. Abruzzo corre attualmente nel JuniorGp Moto3 con il team MTA gestito da Alessandro Tonucci. La chance nel Mondiale arriva per lui con MLav, costretta a sostituire Vicent Pérez, appena arruolato al Mugello ma obbligato a fermarsi da un infortunio subito in gara nel Gp d'Italia.