E' morto lunedì 23 giugno l'Avvocato Francesco Zerbi, storico presidente della Federazione Motociclistica Italiana e della Federazione Internazionale di Motociclismo. Fu presidente della Fmi dal 1979 fino al 1996. Il 25 novembre 1995 Zerbi venne invece eletto presidente della Fim. Successivamente Zerbi fu eletto presidente Onorario della Fmi e della Fim, oltre a essere nominato membro onorario della Fim Europe. Nel 1982, sotto la sua presidenza, nacque il Team Azzurro di velocità, che poi nel 1985 divenne Team Italia. Figura di spicco per il volto di modernità donato alla Federazione: alla fine degli anni '80 nacquero le minimoto e i relativi campionati e, a seguire, a inizio anni '90 venne indetto il primo Trofeo Motocross Femminile 125cc.

"Con dolore e rammarico abbiamo appreso della scomparsa di Francesco Zerbi, una figura di spicco per il motociclismo nazionale e internazionale. E' stato in grado di portare progetti innovativi all'interno della Fmi e di darle un volto moderno. La sua profonda conoscenza del settore, le sue competenze e capacità relazionali lo hanno reso una figura stimata e amata da piloti, team, appassionati e addetti ai lavori. Ha ottenuto successo in tutti gli ambiti e ancora oggi molti risultati del suo lavoro sono tangibili. In questo momento di dolore sono vicino alla sua famiglia e ai suoi cari", così ha commentato Giovanni Copioli, attuale presidente della Fmi.