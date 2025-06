Aleix Espargarò sostituirà Luca Marini per il GP d'Olanda ad Assen, in programma dal prossimo 26 al 29 giugno. Per lo spagnolo sarà la terza apparizione con i colori della Honda, dopo quelle di Jerez e Silverstone. E ad attenderlo c'è una grande sfida, perché una volta sceso dalla RC213V debutterà nel ciclismo professionistico al Giro d'Austria. Il weekend di Assen è tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo Jerez e Silverstone, ecco Assen, l'università del motociclimo. Nel fine settimana del GP di Olanda - in programma dal 26 al 29 giugno - in pista ci sarà anche Aleix Espergarò , alla sua terza apparizione stagionale con i colori della Honda HRC in sostituzione di Luca Marini , ancora alle prese con il recupero dopo l'infortunio rimediato in un test a Suzuka. A darne l'ufficialità, nella mattinata di mercoledì 25 giugno, è stata proprio la Honda, con un comunicato diffuso tramite i propri canali ufficiali in cui si afferma che Aleix si concentrerà nell'estrarre il massimo dal fine settimana, accantonando per un attimo il ruolo di collaudatore : "Come nel caso di Nakagami al Mugello, l'obiettivo principale del #41 sarà quello di ottenere il massimo dal weekend piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulla valutazione dei nuovi pezzi".

Prima Assen, poi in Austria...con la sua bici!

Terminato il fine settimana nel paddock del Motomondiale con la Honda in Olanda, Aleix è chiamato a un altro grande impegno dal prossimo 9 al 13 luglio: lo spagnolo debutterà infatti nel ciclismo professionistico al Giro d'Austria, dopo che all'inizio di questa stagione era stato ufficializzato come ambasciatore del team Lidl-Trek Future Racing. "Sono molto contento di come è andato quest'anno, ha cambiato completamente la mia vita e tutto ciò che facevo prima", ha detto Espargaró. "Sono cresciuto molto come ciclista e ho imparato molto in questi sei mesi. Mi sento bene e non vedo l'ora di gareggiare e mettere alla prova le mie gambe contro alcuni dei migliori corridori del mondo". E sul doppio impegno ha poi aggiunto: "Sarà bello perché la settimana prima di correre in Austria, gareggerò come wildcard in MotoGP in Olanda. Sarà una bella sfida, ma non ho aspettative per il mio debutto ciclistico. Cercherò di imparare il più possibile, aiutare i miei compagni di squadra e, soprattutto, godermi la sofferenza".