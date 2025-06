Il leader del Mondiale scatterà davanti a tutti in Olanda. In prima fila con lo spagnolo anche Carpe e Almansa. Pini (7° in griglia) primo degli italiani. Sabato da dimenticare per Lunetta, che era stato il più veloce venerdì: partirà 18°. Domenica la gara alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LA GARA SPRINT LIVE

Rueda e Carpe, lotta in casa per la pole. Ma è stato il leader del Mondiale a chiudere davanti, firmando la quarta pole stagionale. Il giovane Carpe si accomoderà di fianco a lui sulla griglia di partenza, per la terza volta quest’anno in prima fila. Terzo posto per Almansa, considerato un candidato serio per il podio. Flop di Piqueras, finito in sesta fila con il sedicesimo tempo.

Sabato amaro per Lunetta Delusione per il romano, aveva la velocità, la motivazione giusta dopo l’ottimo venerdì di prove, Luca non è riuscito a portare a casa una qualifica decente. Complice la caduta all’ultimo giro si ritrova in sesta fila, in diciottesima posizione, ultimo di tutti i classificati.

I risultati degli altri italiani Ha fatto un po’ meglio Guido Pini, scivolato anche lui nel finale (nel giro d’ingresso in pista…), ma il settimo tempo non è forse il meglio a cui poteva puntare. Quiles gli è finito davanti, col sesto tempo. Foggia ha chiuso al nono posto, Carraro e Rossi rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo. Nepa non è invece riuscito a superare la Q1, turno complicato per le strategie attendiste della maggior parte dei piloti. Nel turno finale s’è vista in pista parecchia confusione, il giro di vite imposto per limitare giochi e scorrettezze con lo spauracchio di altre penalità, per ora non ha funzionato.