Il mondo del motociclismo è in lutto: è morto a 20 anni Borja Gomez, vittima di un tragico incidente sul circuito di Magny Cours durante le prove libere della categoria Stock600 in vista del round del JuniorGP. Il pilota spagnolo in passato aveva anche preso parte al Mondiale Moto2, con il 12° posto di Valencia (nel 2022) come miglior risultato

La carriera di Borja Gomez

Gómez, vent'anni, correva in Stock600 nel JuniorGp e nel campionato spagnolo Superbike, e aveva anche partecipato al Mondiale Moto2 con il team Fantic. Era in testa a entrambi i campionati in cui correva quest'anno, il suo miglior risultato in Moto2 era stato un dodicesimo posto a Valencia nella seconda gara della sua carriera, e aveva corso anche qualche gara nel Mondiale Supersport.