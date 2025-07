Moto2, salta la wild card di Pasini al Sachsenring: caduta nei test di Brno

Un brutto incidente durante il test di Brno costringerà Mattia Pasini a rinunciare alla wild card del Sachsenring con Fantic Racing. Pasini avrebbe dovuto correre in Germania (nel weekend dall'11 al 13 luglio) nel primo di tre appuntamenti stagionali, includendo anche Brno e Spielberg. Ma un pesante volo in un turno di prova lo costringerà a cancellare l'impegno. Se non ci saranno complicazioni, Pasini proverà a tornare in pista proprio in Repubblica Ceca (18-20 luglio) per la seconda delle wild card in programma, sempre con Fantic.