Sbk a Donington, Bulega 1° nelle prove libere

L'inizio del weekend di Donington del mondiale Superbike parla italiano grazie alla prima posizione di Nicolò Bulega nelle prove libere . Nonostante una scivolata incruenta alla curva Fogarty in FP2, infatti, il leader del campionato ha fermato il cronometro in 1'26"342 conquistando la vetta della classifica del venerdì. Su una pista storicamente favorevole a Toprak Razgatlioglu , è un risultato più che significativo che fa ben sperare per un fine settimana divertente.

Petrucci 2°, 5° Razgatlioglu

In una giornata all'insegna dell'equilibrio (diciannove piloti in meno di un secondo), Ducati può gioire anche del secondo posto di Danilo Petrucci e del quarto di Sam Lowes, intervallati dalla Bimota di Alex Lowes con il terzo tempo (siglato in FP1). "Solo" quinto Razgatlioglu, non particolarmente incisivo nelle due sessioni con la sua BMW, seguito da un buon Garrett Gerloff. Venerdì positivo per i padroni di casa Scott Redding e Ryan Vickers, con le Yamaha di Andrea Locatelli e Dominique Aegerter a chiudere la top ten. Appena fuori il terzetto composto da Alvaro Bautista, Andrea Iannone e Yari Montella. Sedicesimo Axel Bassani, ventiduesimo Michael Rinaldi.