Il pilota della Ktm salterà il GP di Brno in Repubblica Ceca, in seguito all'operazione di domenica 13 luglio alla spalla. Lo spagnolo era caduto durante il Q2 al Sachsenring rimediandosi la rottura del tendine sovraspinato

Maverick Vinales salterà il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno . Il pilota della Ktm si è rotto il tendine sovraspinato in seguito a una caduta nel Q2 al Sachsenring che njon gli ha permesso di prendere parte alla gara. Domenica 13 luglio, lo spagnolo è volato in Italia per operarsi alla spalla . L'intervento è perfettamente riuscito e ora inizierà il periodo di riabilitazione.

Ktm: "Farà il possibile per rientrare presto, ma salta Brno"

L'annuncio è arrivato dal suo stesso team Ktm: "In seguito alla frattura della spalla sinistra dopo la caduta nel Q2 in Germania, Maverick Vinales è volato in Italia per sottoportsi a intervento chirurgico e iniziare il prima possibile il suo percorso di recupero. L'operazione è riuscita perfettamente e ora lo spagnolo è a casa già concentrato sulla riabilitazione. Farà tutto il possibile per rientrare con il team, ma dovrà saltare il Gran Premio della Repubblica Ceca. Torna presto Mav".