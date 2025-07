Dopo la caduta nella Sprint in Germania, team e pilota hanno deciso che il #21 non prenderà parte alla gara in Repubblica Ceca per proseguire nel lavoro di recupero per l'infortunio alla spalla sinistra

Franco Morbidelli non prenderà parte al GP della Repubblica Ceca per recuperare dalla lesione alla spalla sinistra dopo la caduta nella Sprint al Sachsenring.

Dopo un’ultima visita medica svolta lunedì in Italia e un piano intenso di riabilitazione e fisioterapia nelle ultime 48 ore, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e Franco Morbidelli hanno deciso che il #21 non participerà al dodicesimo GP dell’anno per concentrarsi sul recupero della spalla sinistra. Ancora con dolore nella zona infortunata, Franky sarà presente in circuito per lavorare con il team nel box e fuori pista, continuando con il piano di fisioterapia.