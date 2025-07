Pol Espargarò sostituirà Maverick Vinales a Brno, dopo che lo spagnolo si è procurato la rottura del tendine sovraspinato in una caduta rimediata nel corso del Q2 al Sachsenring. Per Espargarò si tratta della prima gara nel 2025. Il GP della Repubblica Ceca, 12° appuntamento del 2025, sarà visibile come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GP BRNO, LA GUIDA TV