Pre-qualifiche Moto3: Carpe il più veloce, 4° Pini

Il rookie spagnolo è stato il migliore nel venerdì di libere in Repubblica Ceca, seguito da Rueda, Quiles e dal toscano Pini. Direttamente al Q2 anche Foggia e Carraro. Mentre Nepa, Riccardo Rossi e Abruzzo saranno costretti a passare dalla Q1 di sabato. Di seguito il racconto delle Pre-qualifiche e la classifica dei tempi MOTOGP, LE PRE-PREQUALIFICHE LIVE

Sorpresa Carpe, è il più veloce nelle prequalifiche di Brno, ma Rueda è subito alle sue spalle. Grandi tempi e passo convincente per la coppia di Aki Ajo, il leader del Mondiale addirittura girando da solo, come suo solito. Terzo tempo per Quiles, una conferma per il pilota di Aspar, giovane prodigio spagnolo seguito anche da Marc Marquez.

Super venerdì di Pini Buone notizie anche da Guido Pini (4°) molto efficace e primo degli italiani che perdono per strada Nepa e Rossi, costretti a passare dalla Q1 di sabato. Fuori anche Luca Abruzzo (25°), ma per lui vale l’attenuante della poca esperienza in Moto3. Ma l’altra sorpresa, negativa, è l’assenza dai primi quattordici già classificati per la qualifica finale, di Piqueras, secondo in campionato, solo 15° oggi.

Bene anche Foggia e Carraro Decisamente meglio Dennis Foggia (8°), memore del suo primo successo in Moto3 sulla pista della Repubblica Ceca, e Nicola Carraro (12°) in crescita da alcune gare. Prestazione discreta di Munoz (6°) vincitore dell’ultimo Gran Premio in Germania, finito dietro allo spagnolo Valentin Perrone, altro debuttante in gran forma. Dentro con l’11° tempo anche Roulstone, nonostante le cadute odierne. Kelso, quarto nel Mondiale, ha chiuso in settima posizione dopo un buon avvio di turno.