Rueda non delude, Munoz penalizzato

Prima soddisfazione per la pattuglia italiana, in parte decimata dagli infortuni (vedi Bertelle e Lunetta) in parte costretta a partire dalle retrovie, per essersi incagliata in Q1 (leggi Nepa, Rossi e Abruzzo) l'unico altro superstite, Dennis Foggia, s'è comportato tutto sommato bene, prendendosi il sesto posto in griglia, ma questa è anche la pista dove ha vinto la sua prima gara. Ovviamente non ha deluso Rueda, partito in sordina venerdì, ma il dominatore della Moto 3 non ha più bisogno di partire in quarta. Può amministrare, con margine, e spingere quando serve. Terzo posto per Munoz che partirà però dalla ultima fila, per scontare la penalità impostagli per aver rallentato altri piloti in prequalifica. Piqueras, obbligato a fare un solo tentativo per mancanza di gomme (in parte consumate in Q1) su un asfalto rivelatosi molto abrasivo, ha chiuso in decima posizione. Fuori gioco Kelso, per caduta.