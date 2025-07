Torna la Racing Night, l'evento clou della stagione 2025 del Civ in programma questo fine settimana, dal 25 al 27 luglio, a Misano. Squadre e piloti pronti a lottare per la vittoria nelle rispettive classi, con le gare in notturna di Superbike, Production Bike e 600 che saranno trasmesse in diretta su Sky. Tra i nomi attesi certamente Michele Pirro (Ducati Barni 51 Racing Lab) e Alessandro Delbianco (Yamaha DMR Racing), che arriva al quarto round del campionato italiano Superbike forte di una doppietta a Vallelunga e con l'obiettivo di replicarsi e rinforzare la sua leadership in classifica. Dal canto suo, Pirro vuole confermarsi Re della Racing Night (ha vinto tutte e quattro le edizioni). Tra i favoriti per il podio, anche Gabriele Giannini (Honda Scuderia Improve Firenze Motor) e Luca Vitali (Ducati Broncos). In Production Bike, lotta a due tra Riccardo Russo (BMW Team Pistard) in testa alla classifica in seguito e Davide Stirpe (Ducati Garage 51 Racing Team by DTO) a soli 6 punti di distanza reduce da due secondi posti. In occasione della Racing Night, correrà anche Lorenzo Baldassarri (Ducati Cecchini) attualmente impegnato nel Mondiale MotoE.