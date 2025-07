Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

Nonostante due vittorie e un altro podio stagionale con la Boscoscuro di Marc Vds, Jake Dixon non ha ricevuto contatti dalla MotoGp. Il pilota britannico corre dal 2019 in Moto2, ha brillato con buoni risultati dal 2022, ha provato per quattro anni a sfruttare le sue prestazioni per avere una proposta per il salto di categoria, ma non è mai arrivata. Neanche nel 2025 per il 2026, con le opzioni più interessanti legate alla permanenza con Marc Vds in Moto2 e saltare in Superbike. Vds che peraltro pianifica di schierare una seconda Ducati fra due anni.