Luca Guintoli, figlio di Sylvain, non ce l'ha fatta. Il bambino, che da un anno lottava contro il cancro, è deceduto nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025. A confermarlo sono stati i genitori, con un un breve messaggio diffuso attraverso i propri profili Instagram: "È con il cuore colmo di dolore che condividiamo la notizia della scomparsa di nostro figlio Luca, dopo un anno di lotta contro il cancro. La nostra famiglia è devastata. Luca ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite. Custodiremo per sempre i ricordi che abbiamo di lui. Riposa in pace, Luca". Una battaglia iniziata nell'agosto 2024, con il papà, ex campione del mondo Superbike e commentatore MotoGP, che aveva reso pubblica la diagnosi di cancro del proprio figlio più piccolo di cinque anni, annunciando anche il ritiro temporaneo dalle gare per stare vicino alla famiglia. E a maggio del 2025, il pilota di Moto2 Jake Dixon aveva dedicato al bambino un'iniziativa speciale: a Silverstone era sceso in pista con un casco disegnato dallo stesso Luca, distribuendo poi i proventi in beneficenza in suo nome.