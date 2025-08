Atterverso un post publicato sul proprio account Instagram Troy Bayliss ha comunicato di aver subito nella giornata di ieri, 3 agosto, un grave infortunio, l'ennesimo della sua carriera. L'australiano non ha fatto alcun riferimento alla dinamica specifica dell'accaduto ma, visto quanto scritto, probabilmente il tutto è successo in pista, durante una sessione di allenamento. Pesanti le conseguenze: "Ieri ho fatto un breve giro sul carro attrezzi (l'ambulanza, ndr). Grazie a chi mi ha visto per terra sul tracciato. Ho sette costole rotte, un polmone perforato e una clavicola fratturata". Il pilota, campione del Mondo Superbike nel 2001, 2006 e 2008, era stato vittima, nelle scorse settimane, della rottura della caviglia sinistra.