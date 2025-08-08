Il pilota di Sic58 Squadra Corse, al momento fermo per infortunio, vuole il salto di categoria e adesso è vicino all'accordo con Boscoscuro. L'obiettivo è chiudere prima dell'inizio del weekend del Gp d'Austria. Nel frattempo in Austria e Ungheria Lunetta sarà sostituito dal debuttante Casey O'Gorman

Prima dell'incidente di Assen, mentre si giocava la vittoria del Gp d'Olanda, la soluzione più probabile per il 2026 di Luca Lunetta sembrava il team Gresini in Moto2. La squadra aveva pianificato già tutto per accogliere il rookie, preparando ogni cosa per dargli i migliori strumenti possibili per il 2026. In coincidenza con l'infortunio, ma non per sua causa, la trattativa con Gresini ha subito un arresto, mentre Lunetta ha continuato a conversare con Italtrans e SpeedRs.

E alla fine i passi avanti più importanti sono stati fatti con la squadra di Luca Boscoscuro, che nel 2026 dovrà rimpiazzare Alonso López, destinato proprio al team Gresini. L'accordo non è ancora fatto e chiuso, ma la trattativa procede bene e nella prossima stagione il team può avere uno schieramento di soli italiani con Vietti e Lunetta. Affare vicino, l'obiettivo è chiudere prima dell'inizio del weekend del Gp d'Austria. Nel frattempo in Austria e Ungheria Lunetta, ancora infortunato, sarà sostituito dal debuttante Casey O'Gorman, pilota del JuniorGp che ha appena compiuto 18 anni.