Il sabato di Most si è infiammato grazie al duello interno al team Ducati Aruba, con Nicolò Bulega e Iker Lecuona protagonisti della gara più tesa e spettacolare di questa stagione di Superbike. Il confronto tra i ducatisti era atteso sin dalla vigilia del campionato e finora aveva sempre visto l’italiano prevalere con un certo margine, ma in Repubblica Ceca Lecuona ha fatto un ulteriore step in avanti. La vittoria di Gara 1 è comunque andata a Bulega, la cui prova di forza è forse la più significativa dall’inizio dell’anno. La sua striscia di record prosegue: diciassette vittorie consecutive, di cui tredici su tredici nel 2026, e ora anche il primato di ventisei podi di fila nel WorldSBK (staccando Toprak Razgatlioglu e Colin Edwards, fermi a venticinque). Dopo una bandiera rossa esposta al primo giro per la caduta di Danilo Petrucci, alla ripartenza di Gara 1 i compagni di squadra hanno subito fatto la differenza, scappando presto in fuga dopo che Lecuona si è liberato di Yari Montella. I due hanno regolato i conti nella seconda parte di gara, in cui l’italiano ha brevemente patito problemi in frenata e perso precisione nella guida: Lecuona ne ha approfittato, superandolo e comandando per alcuni chilometri, rispondendo prontamente al primo contrattacco di Bulega, ma soccombendo al secondo tentativo. A quel punto Nicolò ha rialzato il ritmo e negli ultimi tre giri, sfruttando un errore del rivale, ha messo in sicurezza la vittoria.