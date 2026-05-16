Superbike a Most: Bulega resiste a Lecuona in Gara 1, podio per Montella. HIGHLIGHTSA MOST
Una grande lotta tra i due Aruba Ducati si conclude a favore di Bulega, vincitore di Gara 1 di Superbike a Most. Lecuona è secondo e sempre più pericoloso, nuovamente a podio Montella. Ottimo Gerloff, quarto davanti a Bassani e Baldassarri. Infortunati Petrucci e Bautista. Domenica la Superpole race alle 11.10, gara-2 alle 15.30: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il sabato di Most si è infiammato grazie al duello interno al team Ducati Aruba, con Nicolò Bulega e Iker Lecuona protagonisti della gara più tesa e spettacolare di questa stagione di Superbike. Il confronto tra i ducatisti era atteso sin dalla vigilia del campionato e finora aveva sempre visto l’italiano prevalere con un certo margine, ma in Repubblica Ceca Lecuona ha fatto un ulteriore step in avanti. La vittoria di Gara 1 è comunque andata a Bulega, la cui prova di forza è forse la più significativa dall’inizio dell’anno. La sua striscia di record prosegue: diciassette vittorie consecutive, di cui tredici su tredici nel 2026, e ora anche il primato di ventisei podi di fila nel WorldSBK (staccando Toprak Razgatlioglu e Colin Edwards, fermi a venticinque). Dopo una bandiera rossa esposta al primo giro per la caduta di Danilo Petrucci, alla ripartenza di Gara 1 i compagni di squadra hanno subito fatto la differenza, scappando presto in fuga dopo che Lecuona si è liberato di Yari Montella. I due hanno regolato i conti nella seconda parte di gara, in cui l’italiano ha brevemente patito problemi in frenata e perso precisione nella guida: Lecuona ne ha approfittato, superandolo e comandando per alcuni chilometri, rispondendo prontamente al primo contrattacco di Bulega, ma soccombendo al secondo tentativo. A quel punto Nicolò ha rialzato il ritmo e negli ultimi tre giri, sfruttando un errore del rivale, ha messo in sicurezza la vittoria.
Ducati, Montella chiude il podio
Per Aruba Ducati è la decima doppietta consecutiva, ma la casa di Borgo Panigale gioisce anche per il terzo posto di Montella, maturato dopo una Superpole stellare chiusa al secondo posto dietro al poleman Bulega. Per il pilota campano è il terzo podio stagionale, una grande soddisfazione per il team Barni Spark che compensa così l’amaro epilogo del weekend di Alvaro Bautista (caduto in FP3 riportando fratture a calcagno, mesopiede e malleolo mediale del piede destro, fuori gioco fino a data da destinarsi). Allo sfortunato spagnolo si unisce Petrucci, volato via in highside alla curva tredici: per lui una frattura al coccige, che lo rende unfit per la gara di domani. Giù dal podio, Garrett Gerloff su Kawasaki è giunto quarto davanti ad Axel Bassani su Bimota. Entrambi hanno completato due gare di alta qualità, escludendo dalla top five Lorenzo Baldassarri. La seconda Bimota, quella di Alex Lowes, ha chiuso settima in rimonta precedendo la Yamaha di Andrea Locatelli e la Ducati di Alberto Surra, penalizzato con un long lap penalty per un contatto con Sam Lowes (caduto). Buona decima posizione per Stefano Manzi, diciottesima piazza invece per Mattia Rato.