Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Superbike a Most: Bulega resiste a Lecuona in Gara 1, podio per Montella. HIGHLIGHTS

A MOST
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Una grande lotta tra i due Aruba Ducati si conclude a favore di Bulega, vincitore di Gara 1 di Superbike a Most. Lecuona è secondo e sempre più pericoloso, nuovamente a podio Montella. Ottimo Gerloff, quarto davanti a Bassani e Baldassarri. Infortunati Petrucci e Bautista. Domenica la Superpole race alle 11.10, gara-2 alle 15.30: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW 

Il sabato di Most si è infiammato grazie al duello interno al team Ducati Aruba, con Nicolò Bulega e Iker Lecuona protagonisti della gara più tesa e spettacolare di questa stagione di Superbike. Il confronto tra i ducatisti era atteso sin dalla vigilia del campionato e finora aveva sempre visto l’italiano prevalere con un certo margine, ma in Repubblica Ceca Lecuona ha fatto un ulteriore step in avanti. La vittoria di Gara 1 è comunque andata a Bulega, la cui prova di forza è forse la più significativa dall’inizio dell’anno. La sua striscia di record prosegue: diciassette vittorie consecutive, di cui tredici su tredici nel 2026, e ora anche il primato di ventisei podi di fila nel WorldSBK (staccando Toprak Razgatlioglu e Colin Edwards, fermi a venticinque). Dopo una bandiera rossa esposta al primo giro per la caduta di Danilo Petrucci, alla ripartenza di Gara 1 i compagni di squadra hanno subito fatto la differenza, scappando presto in fuga dopo che Lecuona si è liberato di Yari Montella. I due hanno regolato i conti nella seconda parte di gara, in cui l’italiano ha brevemente patito problemi in frenata e perso precisione nella guida: Lecuona ne ha approfittato, superandolo e comandando per alcuni chilometri, rispondendo prontamente al primo contrattacco di Bulega, ma soccombendo al secondo tentativo. A quel punto Nicolò ha rialzato il ritmo e negli ultimi tre giri, sfruttando un errore del rivale, ha messo in sicurezza la vittoria.

Ducati, Montella chiude il podio

Per Aruba Ducati è la decima doppietta consecutiva, ma la casa di Borgo Panigale gioisce anche per il terzo posto di Montella, maturato dopo una Superpole stellare chiusa al secondo posto dietro al poleman Bulega. Per il pilota campano è il terzo podio stagionale, una grande soddisfazione per il team Barni Spark che compensa così l’amaro epilogo del weekend di Alvaro Bautista (caduto in FP3 riportando fratture a calcagno, mesopiede e malleolo mediale del piede destro, fuori gioco fino a data da destinarsi). Allo sfortunato spagnolo si unisce Petrucci, volato via in highside alla curva tredici: per lui una frattura al coccige, che lo rende unfit per la gara di domani. Giù dal podio, Garrett Gerloff su Kawasaki è giunto quarto davanti ad Axel Bassani su Bimota. Entrambi hanno completato due gare di alta qualità, escludendo dalla top five Lorenzo Baldassarri. La seconda Bimota, quella di Alex Lowes, ha chiuso settima in rimonta precedendo la Yamaha di Andrea Locatelli e la Ducati di Alberto Surra, penalizzato con un long lap penalty per un contatto con Sam Lowes (caduto). Buona decima posizione per Stefano Manzi, diciottesima piazza invece per Mattia Rato. 

SBK, i risultati di Gara 1

SBK, la classifica del Mondiale

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Moto2: un super Vietti torna in pole, 10° Lunetta

GP CATALUNYA

Ottava pole in carriera per il piemontese. In prima fila anche Veijer e Gonzalez, attuale leader...

Moto3 a Barcellona: pole di Perrone, 13° Bertelle

highlights

L'argentino scatterà davanti a tutti in Catalogna. In prima fila anche Munoz e Uriarte. Settimo...

Tech3 resta con Ktm: ufficiale rinnovo pluriennale

MotoGp

Tech3 e Ktm continuano insieme. Il team di Gunther Steiner ha annunciato un rinnovo pluriennale...

Oncu pole in Supersport. Salvador 1° in Sportbike

round rep. ceca

Seconda pole position in stagione per Oncu nella classe Supersport, battuto il precedente record...

Sbk, Gerloff precede Bulega nelle Libere a Most

round rep. ceca

Miglior tempo per la Kawasaki di Gerloff nelle prove libere della Superbike a Most. Il texano...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS