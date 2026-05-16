Davide Brivio lascerà Trackhouse a fine stagione 2026. Il team ha ufficializzato la separazione dopo due anni di collaborazione: "Insieme abbiamo raggiunto risultati importanti che porterò sempre con me come ricordi speciali", ha dichiarato il manager italiano. Il prossimo passo di Brivio, come anticipato da Sky Sport, sarà in Honda

"Trackhouse Entertainment Group e Davide Brivio, Team Principal del suo team MotoGP dall’inizio del 2024, concluderanno il loro rapporto alla fine della stagione 2026" . Inizia così il comunicato del team americano che annuncia la separazione con il manager italiano. "La decisione della partenza di Brivio è stata presa in accordo con Trackhouse , dopo un periodo durante il quale ha apportato enormi benefici al team". Adesso, come era stato anticipato da Sky Sport , Davide Brivio approderà in Honda HRC , dove dovrebbe ereditare le funzioni che lascerà vacanti Alberto Puig, che da team manager passerà al ruolo di consulente.

Il saluto di Brivio: "Difficile trovare le parole giuste"

Davide Brivio, Team Principal di Trackhouse, ha parlato così nel comunicato del team: "In situazioni come questa è sempre difficile trovare le parole giuste. Prima di tutto, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a Trackhouse e in particolare a Justin Marks per avermi dato l’opportunità di tornare in MotoGP. È stato un passo importante sia nel mio percorso professionale sia in quello personale, e mi ha anche dato l’opportunità di aggiungere una nuova esperienza: guidare un team indipendente. Sono orgoglioso delle ambizioni condivise che abbiamo perseguito insieme e di aver contribuito a costruire una squadra con solide fondamenta umane e tecniche. Insieme abbiamo raggiunto risultati importanti che porterò sempre con me come ricordi speciali".

"Ringrazio Raul Fernandez e Ai Ogura per le loro prestazioni in pista e un ringraziamento davvero speciale va a tutti i membri del team, il cui impegno, professionalità e competenza hanno reso possibile raggiungere così tanto. Desidero inoltre ringraziare tutti in Aprilia, in particolare Massimo Rivola e Fabiano Sterlacchini, con i quali c’è sempre stato un forte spirito di collaborazione e rispetto reciproco. Trackhouse è solo all’inizio del suo percorso e credo sinceramente che abbia un grande futuro davanti a sé. Ma, per ora, è tempo di tornare al lavoro e cercare di ottenere ancora qualche grande risultato insieme prima della fine della stagione".