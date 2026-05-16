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Moto2, qualifiche GP Catalunya (Barcellona): Vietti in pole, 10° Lunetta. HIGHLIGHTS

GP CATALUNYA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Ottava pole in carriera per il piemontese. In prima fila anche Veijer e Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Bella qualifica di Lunetta, che scatterà 10°. Più indietro Arbolino (24°). Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP: HIGHLIGHTS SPRINT

È il suo week end, la sua pista. E Celestino Vietti sigilla il sabato catalano con la pole position (ottava in carriera, l’ultima in Austria nel 2024), confermando lo step fatto da Le Mans con il cambio di sospensioni. Manca la gara, per una conferma ulteriore, che potrebbe dargli anche la spinta verso la Motogp (c’è un posto in ballo nel team VR46), corollario importante di una stagione dove l’italiano al momento occupa il quarto posto alle spalle di Senna Agius, retrocesso dopo aver firmato un buon tempo, annullato causa bandiera gialla. 

Buon 10° posto per Lunetta

Sulla veloce scia di Vietti s’era opportunamente sistemato Luca Lunetta, finendo subito in quarta posizione, scalzato poi fino al decimo posto, ma per il compagno di squadra del poleman odierno è comunque un buon piazzamento: davanti a Guevara, Agius e persino Alonso non ancora al top della condizione fisica. David ha anche rischiato di non passare la Q1, graziato si fa per dire, dall’errore di Guevara all’ultimo giro. 

In prima fila anche Veijer e Gonzalez

A far compagnia al pilota di Boscosuro, sono dunque finiti un ottimo Veijer (che dovrà però scontare un long lap) e Gonzalez, alle loro spalle un buon Ortolà (4°), un sempre più convincente Lopez (5°) e un redivivo Canet (6°). Solo ottavo Holgado che a metà qualifica non aveva nemmeno chiuso un giro buono. Brutto finale per Ferrandez, centrato da Escrig che ha perso il controllo della moto. Tony Arbolino chiude 24°.

Moto2, la griglia di partenza del GP Catalunya

Moto2, la griglia di partenza del GP Catalunya

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