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Superbike a Most: Gara 1 Sportbike a Vannucci, Debise e ZXMOTO ancora leader in Supersport

Mondiale sbk
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Primo successo in Sportbike per Matteo Vannucci, che fa sua Gara 1 a Most con l’Aprilia. Buis 2° davanti a Salvador, che salva una caduta nel finale. In Supersport imbattibile Debise, quarta vittoria in stagione per il francese di ZXMOTO

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Non è solo Nicolò Bulega a far suonare l'inno di Mameli a Most. Al termine dell'ultima gara di giornata, Gara 1 della classe Sportbike, ci ha pensato Matteo Vannucci a far sventolare il Tricolore conquistando la sua prima vittoria nella categoria. Un trionfo tutto italiano, conquistato con una moto italiana (Aprilia RS 660 Factory) schierata da una squadra italiana (Revo-M2), e ottenuto davanti a un “volpone” della entry class come il due volte campione della Supersport 300 Jeffrey Buis. Nonostante il brivido di una marcia sbagliata negli ultimi chilometri (quando gli è entrata la folle alla curva due), il pilota toscano ha resistito al rientro di Buis e ha aperto un podio completato da David Salvador. Il leader del mondiale mantiene un unico punto di margine sull’olandese, conquistando il terzo posto con un salvataggio miracoloso da una caduta all'ultimo giro. Dal terzo al sesto posto è un filotto di Kawasaki, con Antonio Torres quarto davanti a Loris Veneman e Xavi Artigas. A punti Bruno Ieraci (ottavo) ed Elia Bartolini (quattordicesimo), compagni di squadra sulle Triumph di CM Racing. 

Sportbike, i risultati di Gara 1

Sportbike, la classifica

Supersport, Debise continua a vincere

Nella classe Supersport è di nuovo Valentin Debise a gioire, conquistando la quarta vittoria stagionale in nove gare con la ZXMOTO 820RR. Il francese di casa Evan Bros. ha avuto la meglio sulle Yamaha di Can Oncu e Albert Arenas, che allunga di altri tre punti in classifica generale su Jaume Masià (quarto); top five per Lucas Mahias davanti a Oli Bayliss. A punti Matteo Ferrari e Filippo Farioli, settimo e ottavo, così come Alessandro Zaccone (undicesimo) e Federico Caricasulo (dodicesimo). 

Supersport, i risultati di Gara 1

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