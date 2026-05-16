Superbike a Most: Gara 1 Sportbike a Vannucci, Debise e ZXMOTO ancora leader in Supersport

Non è solo Nicolò Bulega a far suonare l'inno di Mameli a Most. Al termine dell'ultima gara di giornata, Gara 1 della classe Sportbike, ci ha pensato Matteo Vannucci a far sventolare il Tricolore conquistando la sua prima vittoria nella categoria. Un trionfo tutto italiano, conquistato con una moto italiana (Aprilia RS 660 Factory) schierata da una squadra italiana (Revo-M2), e ottenuto davanti a un “volpone” della entry class come il due volte campione della Supersport 300 Jeffrey Buis. Nonostante il brivido di una marcia sbagliata negli ultimi chilometri (quando gli è entrata la folle alla curva due), il pilota toscano ha resistito al rientro di Buis e ha aperto un podio completato da David Salvador. Il leader del mondiale mantiene un unico punto di margine sull’olandese, conquistando il terzo posto con un salvataggio miracoloso da una caduta all'ultimo giro. Dal terzo al sesto posto è un filotto di Kawasaki, con Antonio Torres quarto davanti a Loris Veneman e Xavi Artigas. A punti Bruno Ieraci (ottavo) ed Elia Bartolini (quattordicesimo), compagni di squadra sulle Triumph di CM Racing.