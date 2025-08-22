Il brasiliano è stato il più veloce nel venerdì ungherese, subito a ruota Gonzalez, leader del Mondiale con 35 punti di vantaggio sullo stesso Moreira. Indietro i piloti italiani: 17° Arbolino, 22° Vietti (anche a causa di una caduta). Sabato le qualifiche della Moto2 alle 13.40, domenica la gara alle 12.15: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW PRE-QUALIFICHE MOTOGP: HIGHLIGHTS E RISULTATI

Scintille al primo giorno, duello infuocato in pre-qualifica tre Moreira e Gonzalez, i più veloci per quasi tutto il turno (solo nel finale, in mezzo ai due protagonisti di questo scorcio di campionato, si è infilato Filip Salac). Ma tra lo spagnolo e il brasiliano, primo con un giro da record (nonostante la caduta), si sta infiammando il confronto per il titolo. Lo spagnolo comanda con un buon vantaggio (35 punti su Moreira), ma Diogo cresce di gara in gara e potrebbe scavalcare Canet, il primo avversario in classifica di Gonzalez.

Canet, che succede? Vietti e Arbolino a 'intermittenza' Il pilota della Fantic fatica recuperare il ritmo in campionato, nelle ultime tre gare ha totalizzato in tutto 15 punti (contro i 25 di Moreira, dominatore in Austria) e la partenza di Aron sul nuovo circuito ungherese è tutta in salita. Canet è infatti rimasto fuori, e non di poco (21°), dai primi quattordici qualificati per la Q2 di sabato. Dixon, tra i favoriti a inizio stagione, non sembra in grado d’inserirsi, i tifosi italiani sperano sempre in un exploit di Vietti (22° dopo una caduta) e Arbolino (17°), ma sia Celestino che Tony vanno a intermittenza.

Occhio a Huertas e Alonso In Moto 2 gli equilibri cambiano velocemente e i protagonisti di ieri faticano oggi. Vanno meglio i debuttanti, Huertas 4° è una sorpresa, Alonso, 6°, un po’ meno ma anche Veijer (7°) e Ortola (8°) piano piano iniziano a trovare le misure con la nuova categoria.