Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto2, GP Ungheria 2025: Moreira comanda le Pre-qualifiche, 2° Gonzalez

GP UNGHERIA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Il brasiliano è stato il più veloce nel venerdì ungherese, subito a ruota Gonzalez, leader del Mondiale con 35 punti di vantaggio sullo stesso Moreira. Indietro i piloti italiani: 17° Arbolino, 22° Vietti (anche a causa di una caduta). Sabato le qualifiche della Moto2 alle 13.40, domenica la gara alle 12.15: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

PRE-QUALIFICHE MOTOGP: HIGHLIGHTS E RISULTATI

Scintille al primo giorno, duello infuocato in pre-qualifica tre Moreira e Gonzalez, i più veloci per quasi tutto il turno (solo nel finale, in mezzo ai due protagonisti di questo scorcio di campionato, si è infilato Filip Salac). Ma tra lo spagnolo e il brasiliano, primo con un giro da record (nonostante la caduta), si sta infiammando il confronto per il titolo. Lo spagnolo comanda con un buon vantaggio (35 punti su Moreira), ma Diogo cresce di gara in gara e potrebbe scavalcare Canet, il primo avversario in classifica di Gonzalez. 

Canet, che succede? Vietti e Arbolino a 'intermittenza'

Il pilota della Fantic fatica recuperare il ritmo in campionato, nelle ultime tre gare ha totalizzato in tutto 15 punti (contro i 25 di Moreira, dominatore in Austria) e la partenza di Aron sul nuovo circuito ungherese è tutta in salita. Canet è infatti rimasto fuori, e non di poco (21°), dai primi quattordici qualificati per la Q2 di sabato. Dixon, tra i favoriti a inizio stagione, non sembra in grado d’inserirsi, i tifosi italiani sperano sempre in un exploit di Vietti (22° dopo una caduta) e Arbolino (17°), ma sia Celestino che Tony vanno a intermittenza. 

Occhio a Huertas e Alonso 

In Moto 2 gli equilibri cambiano velocemente e i protagonisti di ieri faticano oggi. Vanno meglio i debuttanti, Huertas 4° è una sorpresa, Alonso, 6°, un po’ meno ma anche Veijer (7°) e Ortola (8°) piano piano iniziano a trovare le misure con la nuova categoria. 

Moto2 al Balaton Park, i risultati delle pre-qualifiche

Moto2 in Ungheria, i risultati delle pre-qualifiche

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS