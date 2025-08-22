Moto3, GP Ungheria 2025: Quiles il più veloce nelle Pre-qualifiche, 3° PiniGP UNGHERIA
Nelle Pre-qualifiche Moto3 del GP d'Ungheria brillano i debuttanti: Maximo Quiles chiude al comando davanti a Valentin Perrone e Guido Pini. Sul tracciato inedito del Balaton Park, il giovane toscano impressiona con il miglior tempo al mattino e il terzo crono nel pomeriggio. Segnali positivi anche per l'Italia, con quattro piloti già qualificati per la Q2, tra cui Foggia, Carraro e Rossi
Quiles, Perrone, Pini, sul nuovo circuito del Balaton Park svettano i rookie al primo turno. Crescono le nuove leve, uno spagnolo e un argentino davanti a tutti, per fortuna c’è "Guidino" migliore dei quattro italiani già qualificati per la Q2 di sabato. Gli altri tre sono: Foggia (8°), Carraro (12°) e Riccardo Rossi (14°). Molte difficoltà invece per Nepa, penultimo in classifica davanti ad Abruzzo (26°). Stefano dovrà vedersela in Q1 con Kelso, Ogden e Furusato, piloti altrettanto esperti. Il duello per il titolo è rinviato alle qualifiche, con Rueda, leader del Mondiale, 5°, e il primo avversario, Piqueras, 4° (ma in classifica il distacco è di ben 71 punti).
Come corrono i 'Deb'
Il derby dei debuttanti diventa forse il tema più interessante; sono tanti i neo iscritti al Mondiale della classe minore, che crescono a vista d’occhio. Oltre ai tre citati non bisogna dimenticare Alvaro Carpe (oggi 13°), ma la prima fila virtuale del primo giorno di prove in Ungheria è l’ulteriore dimostrazione del livello raggiunto dai “deb”, già in grado di battersi per il podio (con l’eccezione di Pini), nel caso di Quiles in ben cinque occasioni nelle ultime sette gare. Non sono pochi gli ultimi ingressi delle stagioni più recenti che confermano la buona qualità delle nuove generazioni (senza dimenticare il fenomeno Alonso, già passato in Moto 2).
Lunetta e Bertelle ancora out
Per l’Italia bisogna ancora spettare il rientro di Lunetta, fermato dal brutto incidente di Assen, e Bertelle, ancora fuori gioco per i postumi dell’incidente a inizio anno.