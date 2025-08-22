Nelle Pre-qualifiche Moto3 del GP d'Ungheria brillano i debuttanti: Maximo Quiles chiude al comando davanti a Valentin Perrone e Guido Pini. Sul tracciato inedito del Balaton Park, il giovane toscano impressiona con il miglior tempo al mattino e il terzo crono nel pomeriggio. Segnali positivi anche per l'Italia, con quattro piloti già qualificati per la Q2, tra cui Foggia, Carraro e Rossi

Quiles, Perrone, Pini, sul nuovo circuito del Balaton Park svettano i rookie al primo turno. Crescono le nuove leve, uno spagnolo e un argentino davanti a tutti, per fortuna c’è "Guidino" migliore dei quattro italiani già qualificati per la Q2 di sabato. Gli altri tre sono: Foggia (8°), Carraro (12°) e Riccardo Rossi (14°). Molte difficoltà invece per Nepa, penultimo in classifica davanti ad Abruzzo (26°). Stefano dovrà vedersela in Q1 con Kelso, Ogden e Furusato, piloti altrettanto esperti. Il duello per il titolo è rinviato alle qualifiche, con Rueda, leader del Mondiale, 5°, e il primo avversario, Piqueras, 4° (ma in classifica il distacco è di ben 71 punti).