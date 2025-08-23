Il brasiliano scatterà davanti a tutti in Ungheria: in prima fila con lui anche Van Den Goorbergh e Gonzalez, leader del Mondiale (a +35 in classifica sullo stesso Moreira). Costretti alla rimonta i due italiani in Moto2: Arbolino e Vietti partiranno rispettivamente dalla 22^ e 23^ casella. Domenica la gara alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

È il momento di Moreira, lanciato nella sua rincorsa al titolo. Non sarà semplice (paga 35 punti dal primo in classifica), ma l'entusiasmo del brasiliano, neo promosso in Motogp con la Honda nel 2026, è evidente. Il suo duello con Gonzalez, leader a lungo indisturbato del campionato, sta riaccendendo una Moto2 che sembrava ormai rassegnata al dominio dello spagnolo. Canet, suo avversario più accreditato a inizio stagione, non ha trovato continuità. Domenica Aron scatterà dalla seconda fila, ma i riflettori saranno puntati sulla prima, con Moreira di nuovo in pole position per la quarta volta quest’anno, e Gonzalez sulla terza casella.