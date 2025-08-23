Esplora tutte le offerte Sky
Moto2, GP Ungheria: Moreira in pole, 3° Gonzalez. Indietro Arbolino e Vietti. HIGHLIGHTS

Il brasiliano scatterà davanti a tutti in Ungheria: in prima fila con lui anche Van Den Goorbergh e Gonzalez, leader del Mondiale (a +35 in classifica sullo stesso Moreira). Costretti alla rimonta i due italiani in Moto2: Arbolino e Vietti partiranno rispettivamente dalla 22^ e 23^ casella. Domenica la gara alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

È il momento di Moreira, lanciato nella sua rincorsa al titolo. Non sarà semplice (paga 35 punti dal primo in classifica), ma l'entusiasmo del brasiliano, neo promosso in Motogp con la Honda nel 2026, è evidente. Il suo duello con Gonzalez, leader a lungo indisturbato del campionato, sta riaccendendo una Moto2 che sembrava ormai rassegnata al dominio dello spagnolo. Canet, suo avversario più accreditato a inizio stagione, non ha trovato continuità. Domenica Aron scatterà dalla seconda fila, ma i riflettori saranno puntati sulla prima, con Moreira di nuovo in pole position per la quarta volta quest’anno, e Gonzalez sulla terza casella. 

Le qualifiche degli 'outsider'

In mezzo a loro due, un ritrovato Van Den Goorbergh. Due avversari degni l’uno dell’altro, con possibili outsider da considerare in gara, oltre all’olandese, lo stesso Canet, pilota di indubbia esperienza, Dixon, protagonista finito un po’ nell’ombra nelle ultime gare, ma quarto in qualifica in quest’occasione. E poi gli “ultimi arrivati”, quei “deb” che stanno trovando il passo giusto in campionato: Alonso (8°) prima di tutti, ma anche Veijer (5°) e Holgado (7°). 

Italiani costretti alla rimonta

Mancano all’appello alcuni veterani, da cui si aspetterebbe di più, come Alonso Lopez (14°), per non parlare di Arbolino e Vietti: nessuno dei due ha superato lo scoglio della Q1. In Austria era andata meglio, almeno in qualifica, domenica partiranno invece rispettivamente con il 22° e 23° posto.

Moto2, la griglia di partenza del GP Ungheria

Moto2, la griglia di partenza del GP Ungheria

