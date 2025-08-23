Esplora tutte le offerte Sky
Moto3, GP Ungheria: Quiles firma la pole position al Balaton Park, 6° Pini. HIGHLIGHTS

gp ungheria
Paolo Lorenzi

Maximo Quiles conquista la seconda pole stagionale in Moto3, confermandosi tra i più in forma. Alle sue spalle Valentin Perrone e Angel Piqueras. José Rueda, in calo, partirà 8°. Guido Pini, primo degli italiani, scatterà 6°: "Siamo pronti, ma manca qualcosa sul passo". Foggia 11°, Carraro 13°, Rossi 18°. Nepa chiude il gruppo con il 26° tempo

Quiles, al Maximo, seconda pole in Moto 3 al debutto nella categoria, quarta prima fila stagionale a rimarcare il livello raggiunto. Partito con gomma usata (dopo l’ottimo turno del mattino e nonostante due cadute) quando ha montato la gomma fresca, lo spagnolo ha fatto un gran tempo, da solo, senza scie. Al contrario degli avversari che hanno perso i primi cinque minuti a marcarsi, con finte partenze, tagli di percorso, rallentamenti e rientri al box. Il pilota di Aspar, seguito dai fratelli Marquez (con cui si allena ogni tanto) non ne ha avuto bisogno. "Mi piace questa pista, mi piacciono i circuiti nuovi che livellano le differenze" ha spiegato un soddisfatto Quiles che punta a rifarsi del podio mancato in Austria. 

Il leader del Mondiale Rueda scatta 8°

È il pilota forse più informa insieme a Piqueras e Munoz, mentre Rueda, dominatore assoluto della prima parte del campionato, sembra aver perso un po' di smalto. Scatterà dalla ottava posizione, non un vero problema per un pilota che gestisce molto bene le gare, ma in Austria non era andata granché bene. Con 71 punti di vantaggio in classifica può gestire, ma fino a un certo punto, con nove corse ancora da disputare.

Pini 6° in griglia: è il migliore degli italiani in qualifica

Pini, che viene dal nono posto della domenica precedente, partirà dalla seconda fila, col sesto tempo. "Siamo pronti per fare una bella gara, ma sul passo manca ancora qualcosa" ha spiegato. Una migliore strategia in qualifica avrebbe forse potuto fargli fare un passo avanti, ma dopo aver montato una gomma nuova, è riuscito a fare un solo giro buono, al secondo e ultimo tentativo era infatti un po' impiccato. "Ho tirato per non prendere la bandiera a scacchi e sono arrivato lungo…". Guido è il primo degli italiani sullo schieramento: Foggia, 11°, Carraro, 13°, e Rossi, 18°, sono finiti alle sue spalle. Problemi per Nepa in difficoltà da venerdì: 26° tempo in qualifica e ultimo posto sulla griglia di partenza.

Moto3, la griglia di partenza del GP Ungheria

