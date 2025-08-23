Quiles , al Maximo, seconda pole in Moto 3 al debutto nella categoria , quarta prima fila stagionale a rimarcare il livello raggiunto. Partito con gomma usata (dopo l’ottimo turno del mattino e nonostante due cadute) quando ha montato la gomma fresca, lo spagnolo ha fatto un gran tempo, da solo, senza scie . Al contrario degli avversari che hanno perso i primi cinque minuti a marcarsi, con finte partenze, tagli di percorso, rallentamenti e rientri al box. Il pilota di Aspar , seguito dai fratelli Marquez (con cui si allena ogni tanto) non ne ha avuto bisogno. " Mi piace questa pista, mi piacciono i circuiti nuovi che livellano le differenze " ha spiegato un soddisfatto Quiles che punta a rifarsi del podio mancato in Austria.

Pini 6° in griglia: è il migliore degli italiani in qualifica

Pini, che viene dal nono posto della domenica precedente, partirà dalla seconda fila, col sesto tempo. "Siamo pronti per fare una bella gara, ma sul passo manca ancora qualcosa" ha spiegato. Una migliore strategia in qualifica avrebbe forse potuto fargli fare un passo avanti, ma dopo aver montato una gomma nuova, è riuscito a fare un solo giro buono, al secondo e ultimo tentativo era infatti un po' impiccato. "Ho tirato per non prendere la bandiera a scacchi e sono arrivato lungo…". Guido è il primo degli italiani sullo schieramento: Foggia, 11°, Carraro, 13°, e Rossi, 18°, sono finiti alle sue spalle. Problemi per Nepa in difficoltà da venerdì: 26° tempo in qualifica e ultimo posto sulla griglia di partenza.