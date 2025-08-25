Esplora tutte le offerte Sky
Ducati Aruba in Superbike, Iker Lecuona ufficiale dal 2026 al posto di Bautista

ufficiale

Il 25enne spagnolo prende il posto di Bautista dal 2026, quando sarà il compagno di box di Nicolò Bulega nel team Ducati Aruba. Che ringrazia Alvaro: "Professionista esemplare, vogliamo rivolgergli un grande ringraziamento per i cinque anni trascorsi e gli straordinari risultati raggiunti insieme"

Iker Lecuona in Ducati Aruba dal 2026, ora è ufficiale. Il 25enne pilota spagnolo nel 2026 guiderà la nuova Panigale V4R nel Mondiale Superbike al posto di Alvaro Bautista. Lecuona affiancherà Nicolò Bulega

Il comunicato del Team

"Il team Aruba.it Racing–Ducati è lieto di annunciare il raggiungimento dell’accordo con Iker Lecuona che salirà a bordo della nuova Ducati Panigale V4R nella stagione 2026 del Campionato del Mondo Superbike. Nato il 6 gennaio 2000 a Valencia, il pilota spagnolo approda a soli 16 anni nella categoria Moto2 dove rimane per 4 stagioni prima del salto in MotoGP nel 2020 con il team Tech3. Dal 2022 la sua carriera prosegue in Superbike con il team HRC con il quale ottiene 2 podi e 1 pole position nelle 113 gare disputate fino a questo momento. Inevitabilmente, con l’arrivo di Lecuona le strade del team Aruba.it Racing – Ducati e quelle di Álvaro Bautista si separano. 228 gare disputate fino ad oggi in sella alla Panigale V4R, 63 successi che ne fanno il pilota Ducati più vincente nella storia della Superbike, 120 podi totali, 10 pole position e, ovviamente, due titoli di Campione del Mondo: basterebbero i numeri per definire il rapporto che si è creato con Alvaro, pilota e professionista esemplare dentro e fuori la posta. Per questo motivo, il team Aruba.it Racing – Ducati vuole rivolgergli un grande ringraziamento per i cinque anni trascorsi e gli straordinari risultati raggiunti insieme".

