Alberto Ferrández debutterà nel Mondiale Moto2 a 18 anni appena compiuti nel weekend di Misano. Lo spagnolo correrà il GP di San Marino da wild card, con il team SpeedRs e il supporto della struttura Ciatti dal JuniorGp. La wild card era stata originariamente pensata per Orradre, che però adesso corre a tempo pieno con Msi. Ecco perché è stato deciso di dare una opportunità a Ferrández, tra i contendenti alla vittoria del JuniorGp Moto2 in lotta proprio con Orradre che è leader del campionato.