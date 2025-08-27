Moto2, Ferrández pronto al debutto mondiale: sarà wild card a Misanomoto2
Il pilota spagnolo correrà da wild card a Misano, con 18 anni appena compiuti, ed è nella lista Pramac per un posto a tempo pieno nel 2026
Alberto Ferrández debutterà nel Mondiale Moto2 a 18 anni appena compiuti nel weekend di Misano. Lo spagnolo correrà il GP di San Marino da wild card, con il team SpeedRs e il supporto della struttura Ciatti dal JuniorGp. La wild card era stata originariamente pensata per Orradre, che però adesso corre a tempo pieno con Msi. Ecco perché è stato deciso di dare una opportunità a Ferrández, tra i contendenti alla vittoria del JuniorGp Moto2 in lotta proprio con Orradre che è leader del campionato.
Ferrández in corsa per Pramac 2026: a Misano si gioca una chance
Una wild card che potrebbe essere molto importante per il futuro di Ferrández, visto che il pilota è nella lista dei piloti sotto valutazione di Pramac per il 2026. Il team junior della squadra MotoGP, pensato come vivaio Yamaha, ha varie alternative, ma in questo momento quelle più importanti sono Ferrández e Salac. Se la scelta dovesse ricadere su Ferrández, a Salac resterebbe come unica possibilità di continuare a correre nel Mondiale il team Rw, visto che tutte le altre caselle Moto2 sono già definite o in via di definizione. Per Ferrández Misano potrebbe essere l'occasione più importante della carriera.