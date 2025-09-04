Nono round del mondiale Superbike in Francia a Magny-Cours, quart’ultimo della stagione. Riprende la lotta stellare tra Razgatlioglu e Bulega con l'italiano della Ducati che deve recuperare 26 punti in classifica. Tutto il week end live su Sky Sport Max: Gara 1 sabato alle 14.00, Gara 2 domenica alle 15.30 preceduta dalla Superpole Race alle 11.00 LO SPECIALE SUPERBIKE

Dopo la pausa estiva il mondiale torna in pista a Magny-Cours, nono appuntamento della stagione 2025, primo del poker decisivo finale. Ecco come ci arrivano i protagonisti e come si è mosso il mercato in vista del 2026.

Bulega rincorre Razgatlioglu, quattro round, 12 gare per riprendersi la testa della classifica Dal quinto round di Most e quindi negli ultimi cinque degli otto disputati fino ad oggi, Razgatlioglu ha vinto ben 11 gare su 12, mancando solo Gara-2 in Repubblica Ceca dove Bulega è riuscito a stargli davanti con un sorpasso fantastico all’ultima curva dell’ultimo giro. Per capire il momento del due volte campione del mondo non si possono non sottolineare le tre triplette consecutive prima della pausa estiva.

Nicolò Bulega aveva lasciato Most con ancora 31 punti di vantaggio sul pilota BMW, oggi invece si trova ad inseguire con un gap che è arrivato a 26 lunghezze. Un rovesciamento completo andato in scena nel secondo terzo di stagione.

Arrivano ora i quattro round decisivi dove ci si gioca il mondiale. L’italiano deve necessariamente tornare a vincere o comunque mettersi alle spalle “El Turco” che proprio a Magny-Cours lo scorso anno ha vissuto un momento drammatico con la brutta caduta in FP2 che poteva avere conseguenze molto serie ma che per fortuna lo ha tenuto fuori dai giochi solamente per il round di Francia ed Italia.

Petrucci, Locatelli, Bulega: lotta per il terzo gradino del podio apertissima La lotta per il mondiale non è il solo argomento di interesse in questo ultimo terzo di stagione. La battaglia sportiva per il terzo posto è infatti apertissima. Danilo Petrucci, miglio pilota indipendente del mondiale ha 15 punti di vantaggio su Andrea Locatelli, miglior Yamaha del campionato. Il pilota Ducati nel 2024 è andato ben tre volte a podio a Magny-Cours il che fa ben spesare. Attenzione anche ad Alvaro Bautista che insegue i due italiani ed è ad un solo punto da Locatelli e chiaramente ancora in piena lotta per il podio del Mondiale.

Merc ato, è successo di tutto Il passaggio di Razgatlioglu in MotoGP con la Yamaha del team Pramac ha aperto la strada ad una serie di cambiamenti che hanno rivoluzionato lo scenario 2026. La sella BMW del campione del mondo in carica verrà presa dal nostro Danilo Petrucci che lascerà a fine stagione il team indipendente Barni Spark Racing per salire sulla M1000RR factory. Il posto dell’italiano verrà occupato da Alvaro Bautista che, come noto, si separerà dal team ufficiale Ducati con il quale ha conquistato due titoli mondiali. Lo spagnolo verrà sostituito da Iker Lecuona che non troveremo quindi più in sella alla Honda schierata da HRC ma sarà compagno di Nicolò Bulega in Aruba Ducati. Non è finita qui. Il 25 agosto Jonathan Rea, il campionissimo SBK, ha annunciato ufficialmente il ritiro. Stop con le corse e il WSBK a fine stagione. Yamaha al momento non ha ancora annunciato chi occuperà la sella lasciata libera dalla leggenda della Superbike e quindi Andrea Locatelli non conosce al momento il nome del suo nuovo compagno di box. Restando alla casa di Iwata, in team indipendente GRT ha confermato Gardner affidando la seconda moto a Stefano Manzi che lascerà la Supersport a fine stagione. Completano il quadro delle conferme italiane Montella con Barni Spark Racing Ducati e Axel Bassani con Bimota.