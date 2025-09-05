Il valenciano del team Fantic è stato il più veloce nel venerdì del Montmelò davanti a Holgado e Dixon, 5° Moreira, 10° Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Arbolino (15°) accede per un soffio al Q2, mentre Vietti (20°) sabato sarà costretto a passare dal Q1. Guarda tutto il weekend della MotoGP a Barcellona LIVE su Sky e in streaming su NOW

In una classifica sempre più stretta, Aron Canet è stato il più veloce del terzetto al comando del campionato. Il pilota della Fantic (secondo nel Mondiale) ha lavorato a lungo per la gara e se domani riuscisse a piazzare il colpo in qualifica, potrebbe mangiare qualche punto a un Gonzalez, 10° e apparentemente sotto tono in queste prime fasi del gran premio catalano. Aron dovrà però guardarsi da Moreira che piano piano in Pre-qualifica è riuscito risalire la graduatoria del tempi, fino al quinto posto. Il brasiliano vive un momento felice, al contrario dello spagnolo che procede tra alti e bassi. E nel Mondiale l’ha ormai messo nel mirino, riducendo il distacco a sei lunghezze.