Moto2 a Barcellona: Canet il migliore nelle Pre-Qualifiche, indietro Arbolino e Vietti

Il valenciano del team Fantic è stato il più veloce nel venerdì del Montmelò davanti a Holgado e Dixon, 5° Moreira, 10° Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Arbolino (15°) accede per un soffio al Q2, mentre Vietti (20°) sabato sarà costretto a passare dal Q1. Guarda tutto il weekend della MotoGP a Barcellona LIVE su Sky e in streaming su NOW

In una classifica sempre più stretta, Aron Canet è stato il più veloce del terzetto al comando del campionato. Il pilota della Fantic (secondo nel Mondiale) ha lavorato a lungo per la gara e se domani riuscisse a piazzare il colpo in qualifica, potrebbe mangiare qualche punto a un Gonzalez, 10° e apparentemente sotto tono in queste prime fasi del gran premio catalano. Aron dovrà però guardarsi da Moreira che piano piano in Pre-qualifica è riuscito risalire la graduatoria del tempi, fino al quinto posto. Il brasiliano vive un momento felice, al contrario dello spagnolo che procede tra alti e bassi. E nel Mondiale l’ha ormai messo nel mirino, riducendo il distacco a sei lunghezze. 

Arbolino direttamente al Q2

Jake Dixon sembra aver ritrovato un po’ di smalto (3°), la qualifica lo attende per una prima conferma. Bene fin qui anche i “deb”: Daniel Munoz 4°, Veijer 6°, Ortola 7°. Meno bene i più esperti Lopez (12°), Baltus (13°), Salac (14°), Arbolino (15°), tutti ammessi in Q2 ma attesi a un passo avanti. 

Vietti costretto a passare dal Q1

Il pilota di Boscoscuro (20°) ha pagato un errore nel giro che poteva fargli fare un deciso salto avanti (ha rischiato di cadere all’ultima curva) e un po’ di sfortuna: nelle battute finali del turno, a causa delle bandiere gialle nel primo settore (per oltre due minuti...) Celestino non ha potuto migliorare la sua posizione.

