Perrone, Munoz e Almansa hanno già il biglietto in mano per la Q2 di sabato. Due Ktm e una Honda davanti a tutti, il giovane pilota di casa, ultimo gioiello della casa austriaca, si conferma ancora, ma ci sono buone notizie anche da parte dei piloti italiani: Guido Pini ha chiuso con il quarto tempo, Luca Lunetta al rientro dopo il brutto incidente di Assen, si è classificato per la sessione decisiva della qualifica, con il decimo tempo. "Non ha prezzo essere qui. A casa abbiamo fatto un gran lavoro in questi due mesi – ha detto Luca -. Fisioterapia, piscina, palestra, bici, non mi sono risparmiato. Mi sto ritrovando, soffro qualche dolore in certi momenti alla gamba, ma considerando le conseguenze dell’incidente, avevo 14 ossa rotte, è un successo. L’obiettino è puntare a un buon finale di stagione, mi manca ancora la vittoria". Davanti al pilota di Sic58 si è piazzato Riccardo Rossi, 9°, in una giornata dove la classifica ha vissuto molti cambi. Il leader del Mondiale (69 punti di vantaggio da amministrare) ha rischiato il passaggio dalla Q1, ma si è ripreso nel finale e con l’ottavo tempo. Per qualifica e gara, Rueda dovrà però fare un passo avanti. Maximo Quiles, 5°, ha messo nel mirino Piqueras (2° in campionato) rientrato in Q2 in extremis con il 15° tempo. Fuori dai primi quattordici classificati, restano Nicola Carraro (16°), Dennis Foggia (17°) e Stefano Nepa (23°).