Prima posizione nelle libere di Magny-Cours per Bulega, che supera le difficoltà iniziali e stampa il nuovo record della pista. Sam Lowes secondo davanti a Locatelli, Razgatlioglu è quarto, ma molto concreto. Bene anche Petrucci (5°)

Il mondiale Superbike torna in pista dopo la pausa estiva e lo fa a Magny-Cours per il nono round stagionale. Su una pista storicamente favorevole a Toprak Razgatlioglu, non casualmente primo in FP1, a emergere in testa a fine giornata è Nicolò Bulega. Il pilota emiliano ha fronteggiato qualche difficoltà di setup fino a metà del turno del pomeriggio, trovando poi un giro monstre in 1’35”428 che rappresenta il nuovo record della pista francese. Un esordio tutt'altro che negativo, quindi, dovendo fronteggiare la grande confidenza del turco su questo tracciato.

Seconda posizione per un'altra Ducati, quella di Sam Lowes, che ormai non sorprende più vedere nelle zone nobili della classifica. Terzo poi Andrea Locatelli, che ha preceduto nel combinato delle due sessioni il suo ex compagno di squadra Razgatlioglu. Toprak resta probabilmente il favorito per il weekend, dovendo però pesare Bulega tra Superpole e gare. Positivo anche Danilo Petrucci al quinto posto, a sei decimi dalla vetta e davanti alla Bimota di Alex Lowes.

Un colpo di reni finale porta Jonathan Rea in settima piazza, seguito da Xavi Vierge e Alvaro Bautista, con Remy Gardner a chiudere la top ten. Per quanto riguarda gli altri italiani, Yari Montella ha siglato il dodicesimo tempo combinato, mentre Andrea Iannone è quindicesimo con una scivolata al termine della FP2. Diciassettesimo un Axel Bassani in difficoltà, ventesimo Michael Ruben Rinaldi dopo l'exploit della mattinata (quattordicesimo nella prima sessione).