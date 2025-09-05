Supersport e WorldWCR a Magny-Cours: pole position per Oncu, Veneman e Jones

Prima posizione nella Superpole di Magny-Cours per Oncu, che fa il nuovo record della pista e batte Manzi (2°); terzo Mahias. Il rientrante Veneman è subito davanti in Supersport 300, mentre nel WorldWCR arriva la prima pole di Chloe Jones

Rientro dalla pausa estiva con il sorriso per Can Oncu, autore della sua terza pole position in carriera nella Superpole di Magny-Cours. Il turco del team Evan Bros ha trovato un gran giro all'improvviso, un 1’39”442 che gli vale il nuovo record della pista e gli consente di tenere dietro Stefano Manzi, leader del mondiale Supersport. La prima fila tutta Yamaha è completata dal padrone di casa Lucas Mahias, seguito da Bo Bendsneyder e Jeremy Alcoba.

Superpole positiva per Federico Caricasulo e Alberto Surra, sostituto dell'infortunato Aldi Mahendra: i due italiani sono sesto e settimo davanti a Philipp Oettl, Corentin Perolari e Tom Booth-Amos. Dodicesimo crono per Filippo Farioli, diciannovesimo per Raffaele De Rosa seguito da Niccolò Antonelli, Leonardo Taccini e Mattia Volpi. Ventottesimo tempo per Bryan D’Onofrio.

Sorpresa relativa in Supersport 300, dove la prima posizione (anche qui con un nuovo primato di categoria, 1’50’890) va al rientrante Loris Veneman con la Kawasaki del team MTM. A fargli compagnia in prima fila sono David Salvador e Carter Thompson, poi Juan Risueno e Benat Fernandez. Il migliore tra i piloti italiani è Marco Gaggi, undicesimo.