Prima pole in Moto2 per lo spagnolo, il più veloce nelle qualifiche di sabato al Montmelò. In prima fila anche Veijer e Dixon. Indietro i tre protagonisti del campionato: Gonzalez, Canet e Moreira scatteranno da metà griglia. Vietti ha chiuso 15°, Arbolino 24°. Domenica la gara alle 12.15 su Sky Sport e in streaming su NOW

Due rookie in prima fila, mentre le attenzioni si concentravano sui protagonisti del mondiale, a sorpresa è spuntato Daniel Holgado, prima pole in Moto2, al debutto nella categoria. E poi Colin Veijer, a chiudere la prima fila alle spalle del ritrovato Jake Dixon, che tra alti e bassi ogni tanto trova la strada della rinascita (per lo più estemporanea). Ma lo spagnolo di Aspar non ha sorpreso tutti, partito bene fin da venerdì è andato in crescendo; l’ottima prova in qualifica è la prima conferma.

Indietro Gonzalez, Canet e Moreira Chi s’aspettava una lotta tra Gonzalez, Canet e Moreira, i protagonisti del campionato, è rimasto deluso. Il leader della classifica, Gonzalez, ha chiuso in dodicesima posizione; Moreira non ne ha approfittato, finendo alle sue spalle; Canet, diretto avversario dello spagnolo nella corsa al titolo, è finito poco più avanti, al nono posto. Partono tutti e tre vicini, e in chiave campionato sarà interessante osservare anche il confronto tra loro tre.

Le qualifiche degli italiani: Vietti 15°, Arbolino 24° Poche gioie per i tifosi italiani: Tony Arbolino, rimasto impantanato in Q1, scatterà dalla ventiquattresima casella dello schieramento; Celestino Vietti è invece caduto nel giro di lancio, al secondo tentativo in Q2, finendo relegato al 15° posto, davanti a David Alonso; e più staccato dal compagno di squadra Alonso Lopez (11° e caduto a sua volta), che l’anno prossimo lascerà il posto nel team di Boscoscuro a Luca Lunetta, appena rientrato in Moto 3 dopo il brutto incidente di Assen.