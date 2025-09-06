Moto3, GP Barcellona: prima pole per David Almansa, Guido Pini 8°. HIGHLIGHTSGP BARCELLONA
David Almansa conquista la sua prima pole in Moto3 riportando la Honda in testa con il team Leopard. Alle sue spalle Joel Kelso e Angel Piqueras. Solo 7° José Rueda e 10° Maximo Quiles. Migliore degli italiani Guido Pini (8°), condizionato da bandiere gialle e traffico
Torna in pole la Honda e con lei David Almansa (per la prima volta in carriera) insieme al team Leopard. Partito senza scia, lo spagnolo che aveva girato forte anche al mattino, l’ha poi trovata alla fine del suo giro decisivo. Senza scia era d'altronde difficile segnare tempi di riferimento. C'ha provato senza riuscirci Rueda (7°), con l'unico risultato concreto di tirarsi dietro il suo diretto avversario in qualifica, Piqueras, che pizzandosi alle sue spalle negli ultimi giri è riuscito a guadagnare la prima fila, alle spalle di Kelso. Una buona opportunità per provare a stare davanti in gara al pilota della Ktm Ajo, che dovrà anche scontare una penalità per aver disturbato Quiles il giorno prima. Dopo il discreto avvio di venerdì, Maximo Quiles è caduto sabato mattina e in qualifica non è andato oltre il decimo posto, ma anche Perrone (15°) ha mancato l'appuntamento, dopo l'illusorio miglior tempo in prequalifica.
Le qualifiche degli italiani: Pini ancora il più veloce
Migliore degli italiani, Pini, era partito bene, ma non ha finalizzato la sua qualifica. "Bandiere gialle, la caduta di Fernandez e un errore in scia a Carpe, mi hanno compromesso la qualifica" ha poi spiegato Guido (8°) che ha anticipa di una posizione il rookie spagnolo. Luca Lunetta, reduce da due mesi di convalescenza per le conseguenze dell'incidente in Olanda, dopo aver centrato l'accesso alla Q2, in qualifica s'è dovuto accontentare della quattordicesima posizione, alle spalle di Dennis Foggia. Tutto sommato un buon risultato, considerando le non perfette condizioni fisiche. Quarto miglior qualificato degli italiani, Riccardo Rossi, s'è piazzato al 16° posto. Ancora in difficoltà Nepa (23° e ultimo dei suoi connazionali), alle spalle di Nicola Carraro (21°).