David Almansa conquista la sua prima pole in Moto3 riportando la Honda in testa con il team Leopard. Alle sue spalle Joel Kelso e Angel Piqueras. Solo 7° José Rueda e 10° Maximo Quiles. Migliore degli italiani Guido Pini (8°), condizionato da bandiere gialle e traffico

Torna in pole la Honda e con lei David Almansa (per la prima volta in carriera) insieme al team Leopard. Partito senza scia, lo spagnolo che aveva girato forte anche al mattino, l’ha poi trovata alla fine del suo giro decisivo. Senza scia era d'altronde difficile segnare tempi di riferimento. C'ha provato senza riuscirci Rueda (7°), con l'unico risultato concreto di tirarsi dietro il suo diretto avversario in qualifica, Piqueras, che pizzandosi alle sue spalle negli ultimi giri è riuscito a guadagnare la prima fila, alle spalle di Kelso. Una buona opportunità per provare a stare davanti in gara al pilota della Ktm Ajo, che dovrà anche scontare una penalità per aver disturbato Quiles il giorno prima. Dopo il discreto avvio di venerdì, Maximo Quiles è caduto sabato mattina e in qualifica non è andato oltre il decimo posto, ma anche Perrone (15°) ha mancato l'appuntamento, dopo l'illusorio miglior tempo in prequalifica.