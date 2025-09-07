Gonzalez allunga su Canet e Moreira nel Mondiale

Gara noiosa per la maggior parte dei giri, se non fosse per il prolungato duello tra Guevara e Gonzalez (bravi entrambi a recuperare sette e otto posizioni al via) che si sono superati un’infinità di volte, forse per non annoiarsi pure loro. L’ha spuntata il leader del Mondiale che grazie alla caduta di Canet (penalizzato in gara per il contatto in partenza con Salac, finito in infermeria, e poi con Vietti) allunga in classifica, guadagnando 13 punti sul pilota della Fantic. Che per fortuna sua ha perso solo un punto nei confronti di Moreira, incappato in un weekend storto. Male in qualifica, il brasiliano ha guadagnato sullo schieramento un paio di posizioni grazie alle penalizzazioni di Arenas e Baltus, per comportamento scorretto in qualifica, ma in gara Diogo non ha recuperato nulla e alla fine s’è pure beccato un long lap per eccesso di track limits.