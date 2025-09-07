Un Razgatlioglu imbattibile vince anche Superpole Race e Gara 2 di Superbike a Magny-Cours. Bulega due volte secondo davanti ad Alex Lowes. Petrucci protagonista in mattinata, poi risorge Bautista. Due zeri per Sam Lowes

È la sua pista preferita e lo ha dimostrato coi fatti: Toprak Razgatlioglu fa tripletta a Magny-Cours conquistando Superpole Race e Gara 2, con la sua prima posizione mai in discussione. Le sue vittorie sono importanti tanto per la classifica di campionato (i punti di vantaggio su Nicolò Bulega lievitano a trentanove) quanto per le statistiche: le vittorie sul tracciato francese diventano undici, mai nessuno come lui; in campionato si sale a diciotto eguagliando lo score dell'anno scorso e, attenzione, dodici di queste sono consecutive. Il suo record siglato nel 2024 è di tredici.

Bulega al secondo posto Solitario Toprak là davanti, solitario Bulega al secondo posto. L'emiliano è stato impensierito solo nelle prime battute della Superpole Race, salvo poi recuperare la piazza d'onore e replicarla nel pomeriggio. Due terzi posti, poi, per Alex Lowes con Bimota: per la casa riminese è un weekend dal grande peso specifico, concluso con tre podi. Sorriso amaro, invece, per Sam Lowes a causa di una caduta nella "sprint" e di un problema tecnico in Gara 2.