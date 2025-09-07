Superbike a Magny-Cours: Toprak fa sue Superpole Race e Gara 2, doppio podio per Bulegasbk
Un Razgatlioglu imbattibile vince anche Superpole Race e Gara 2 di Superbike a Magny-Cours. Bulega due volte secondo davanti ad Alex Lowes. Petrucci protagonista in mattinata, poi risorge Bautista. Due zeri per Sam Lowes
È la sua pista preferita e lo ha dimostrato coi fatti: Toprak Razgatlioglu fa tripletta a Magny-Cours conquistando Superpole Race e Gara 2, con la sua prima posizione mai in discussione. Le sue vittorie sono importanti tanto per la classifica di campionato (i punti di vantaggio su Nicolò Bulega lievitano a trentanove) quanto per le statistiche: le vittorie sul tracciato francese diventano undici, mai nessuno come lui; in campionato si sale a diciotto eguagliando lo score dell'anno scorso e, attenzione, dodici di queste sono consecutive. Il suo record siglato nel 2024 è di tredici.
Bulega al secondo posto
Solitario Toprak là davanti, solitario Bulega al secondo posto. L'emiliano è stato impensierito solo nelle prime battute della Superpole Race, salvo poi recuperare la piazza d'onore e replicarla nel pomeriggio. Due terzi posti, poi, per Alex Lowes con Bimota: per la casa riminese è un weekend dal grande peso specifico, concluso con tre podi. Sorriso amaro, invece, per Sam Lowes a causa di una caduta nella "sprint" e di un problema tecnico in Gara 2.
Petrucci 4° nella Superpole Race
Nella Superpole Race Danilo Petrucci ha ripetuto il quarto posto del sabato, salvo fare più fatica nel pomeriggio finendo ottavo. Dietro di lui Michael Van Der Mark, Andrea Iannone e Axel Bassani, retrocesso ottavo dietro Jonathan Rea per track limits all'ultimo giro. In Gara 2 a fare quarto è stato Alvaro Bautista dopo la caduta del mattino, seguito da Van Der Mark e Rea. Discreto anche Xavi Vierge, prima nono e poi settimo. Punti in Gara 2 per Andrea Locatelli (nono) e Bassani (dodicesimo).