Due pedine fondamentali dello schieramento di rookies che debutteranno nel Motomondiale 2026 sono ormai piazzate: Brian Uriarte correrà con il team Ajo, Rico Salmela con Tech3. Mancano solo le ultime formalità. L'appuntamento con la MotoGP ritorna nel weekend 12-14 settembre a Misano LIVE su Sky e in streaming su NOW
Brian Uriarte è il talento più seguito tra quelli che stanno per arrivare in Moto3: ci si aspetta che possa conquistare sia la Rookies Cup che il JuniorGp, come prima di lui hanno fatto Piqueras, Rueda e Carpe. Arriverà quindi con grande carico di aspettative. Il matrimonio Ajo-Uriarte non è stato facile: alcune posizioni dei due interlocutori sembravano inconciliabili, ma alla fine è stato trovato l'accordo, proprio a Barcellona.
Rico Salmela invece è finlandese, e Aki Ajo è il suo manager e mentore. Ma anche per questo Ajo preferiva che entrasse nel Motomondiale con un team diverso dal suo. Ecco perché Salmela correrà con Tech3, come compagno dell'argentino Perrone, vera sorpresa del 2025. Il compagno di Uriarte, invece, confermato, sarà Carpe. Definita così la lista dei piloti Red Bull Ktm 2026 per la Moto3.