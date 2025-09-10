Brian Uriarte è il talento più seguito tra quelli che stanno per arrivare in Moto3: ci si aspetta che possa conquistare sia la Rookies Cup che il JuniorGp, come prima di lui hanno fatto Piqueras, Rueda e Carpe. Arriverà quindi con grande carico di aspettative. Il matrimonio Ajo-Uriarte non è stato facile: alcune posizioni dei due interlocutori sembravano inconciliabili, ma alla fine è stato trovato l'accordo, proprio a Barcellona.