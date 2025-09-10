Con il GP di Barcellona , il pilota torinese ha ritrovato delle buone sensazioni, nonostante il difficile inizio di stagione. "Misano è sempre speciale, cercheremo di goderci l’abbraccio di tutti i tifosi Ducati. Ci arriviamo motivati, in Catalunya abbiamo lottato, dopo la qualifica è stato un weekend in salita ma abbiamo anche chiuso in crescendo con una bella gara e rimonta domenica. Ripartiamo da queste buone sensazioni: continuiamo a lavorare sodo e sfruttiamo le caratteristiche della pista a nostro favore".

Marquez: “A Misano posso fare bene”

Marc arriva a Misano con 487 punti, 14 trionfi nella Sprint, 10 vittorie e un solido secondo posto al GP di Barcellona, un bottino che gli concede del margine sul fratello Alex, pilota Gresini, anche lui in corsa per il titolo. "In Catalunya è stata una gran gara, una bella festa con tutti i tifosi e su un tracciato, che almeno sulla carta non era perfetto per le mie caratteristiche, abbiamo centrato la vittoria nella Sprint e il secondo posto nel GP. Sapevo che Alex era velocissimo, già dal primo turno di libere aveva un altro passo nell’ultimo settore - ha commentato il pilota spagnolo - Misano invece è una pista più favorevole al mio stile, sarà un weekend dedicato a tutti i tifosi Ducati, non vedo l’ora di scendere in pista".