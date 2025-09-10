Tutto pronto per Misano, Bagnaia: "Ripartiamo da queste buone sensazioni"GP SAN MARINO
Misano si prepara ad accogliere il sedicesimo round del Mondiale. Ducati arriva, nel weekend di casa, con ottime sensazioni e pronta a dare il massimo per i tifosi. Di seguito le parole dei piloti Pecco e Marc.
Il Mondiale di MotoGP fa tappa a Misano World Circuit per il sedicesimo appuntamento della stagione. Ducati si presenta al GP di San Marino già con il settimo titolo costruttori in tasca, il sesto consecutivo. Un traguardo che rende ancora più speciale il weekend di casa, dove i due piloti ufficiali hanno condiviso emozioni in vista della gara.
Bagnaia: "Sfruttiamo le caratteristiche della pista a nostro favore"
Con il GP di Barcellona, il pilota torinese ha ritrovato delle buone sensazioni, nonostante il difficile inizio di stagione. "Misano è sempre speciale, cercheremo di goderci l’abbraccio di tutti i tifosi Ducati. Ci arriviamo motivati, in Catalunya abbiamo lottato, dopo la qualifica è stato un weekend in salita ma abbiamo anche chiuso in crescendo con una bella gara e rimonta domenica. Ripartiamo da queste buone sensazioni: continuiamo a lavorare sodo e sfruttiamo le caratteristiche della pista a nostro favore".
Marquez: “A Misano posso fare bene”
Marc arriva a Misano con 487 punti, 14 trionfi nella Sprint, 10 vittorie e un solido secondo posto al GP di Barcellona, un bottino che gli concede del margine sul fratello Alex, pilota Gresini, anche lui in corsa per il titolo. "In Catalunya è stata una gran gara, una bella festa con tutti i tifosi e su un tracciato, che almeno sulla carta non era perfetto per le mie caratteristiche, abbiamo centrato la vittoria nella Sprint e il secondo posto nel GP. Sapevo che Alex era velocissimo, già dal primo turno di libere aveva un altro passo nell’ultimo settore - ha commentato il pilota spagnolo - Misano invece è una pista più favorevole al mio stile, sarà un weekend dedicato a tutti i tifosi Ducati, non vedo l’ora di scendere in pista".