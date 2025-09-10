Dopo il podio di Barcellona, Alberto Giribuola lascia il ruolo di capotecnico di Enea Bastianini e interrompe il rapporto con Ktm. Tornato in squadra su richiesta di Bastianini, con cui aveva condiviso l'ascesa in MotoGP, Giribuola chiude una collaborazione segnata da sfide tecniche. Nel suo futuro, tra le ipotesi, la più forte è una nuova avventura accanto a Toprak Razgatlioglu
Il capotecnico di Enea Bastianini lascia il suo incarico dopo il podio di Barcellona: nel suo futuro, tra le ipotesi, la collaborazione con Toprak Razgatlioglu. All'inizio del 2025 sembrava che la strada di Alberto Giribuola dovesse essere divergente da quella di Ktm: nel mezzo di una rivoluzione tecnica con cambiamenti importanti e separazioni pesanti come quelle da Francesco Guidotti e Fabiano Sterlacchini, Giribuola però era rientrato nel cuore del lavoro sul campo per la forte volontà di Enea Bastianini, appena arrivato da Ducati. Ma al Montmeló qualche sguardo evitato, qualche esultanza smorzata avevano fatto sorgere dei dubbi. Tra Alberto Giribuola, capotecnico, ed Enea Bastianini, sembrava che l'atmosfera fosse diversa dall'armonia che li ha uniti per tanto tempo. Bastianini ha trovato in Giribuola il riferimento col quale lanciare la sua carriera in MotoGp, e dopo gli anni nel team Ducati ufficiale, in cui erano stati divisi, Enea aveva esplicitamente chiesto di tornare a lavorare con Giribuola, al punto da arrestare il logorio del rapporto tra il tecnico e la Ktm. Insieme hanno affrontato le difficoltà che hanno limitato l'efficacia della Ktm, a causa della crisi economica dell'azienda, e il normale periodo di ambientamento di Bastianini a un nuovo team e a una moto diversa dalla Ducati che aveva sempre avuto tra le mani. E dopo tanti tentativi, è anche arrivato il risultato di questo lavoro, il bellissimo podio di Barcellona.
L'ipotesi Toprak nel futuro di Giribuola
Podio arrivato però in un momento particolare, forse per volontà già espresse in prospettiva futura, perché Giribuola ha sul tavolo tra le altre possibilità quella di diventare la prima guida tecnica della carriera MotoGp di Toprak Razgatlioglu. Questo eventuale legame è però da programmare per il 2026: invece la relazione di Giribuola con Tech3 è stata interrotta immediatamente, con Bastianini sul podio, un lavoro portato a termine, una partnership conclusa prima di finire il campionato, perché concluso è il cammino di Giribuola con Ktm.