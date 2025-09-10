Il capotecnico di Enea Bastianini lascia il suo incarico dopo il podio di Barcellona: nel suo futuro, tra le ipotesi, la collaborazione con Toprak Razgatlioglu. All'inizio del 2025 sembrava che la strada di Alberto Giribuola dovesse essere divergente da quella di Ktm: nel mezzo di una rivoluzione tecnica con cambiamenti importanti e separazioni pesanti come quelle da Francesco Guidotti e Fabiano Sterlacchini, Giribuola però era rientrato nel cuore del lavoro sul campo per la forte volontà di Enea Bastianini, appena arrivato da Ducati. Ma al Montmeló qualche sguardo evitato, qualche esultanza smorzata avevano fatto sorgere dei dubbi. Tra Alberto Giribuola, capotecnico, ed Enea Bastianini, sembrava che l'atmosfera fosse diversa dall'armonia che li ha uniti per tanto tempo. Bastianini ha trovato in Giribuola il riferimento col quale lanciare la sua carriera in MotoGp, e dopo gli anni nel team Ducati ufficiale, in cui erano stati divisi, Enea aveva esplicitamente chiesto di tornare a lavorare con Giribuola, al punto da arrestare il logorio del rapporto tra il tecnico e la Ktm. Insieme hanno affrontato le difficoltà che hanno limitato l'efficacia della Ktm, a causa della crisi economica dell'azienda, e il normale periodo di ambientamento di Bastianini a un nuovo team e a una moto diversa dalla Ducati che aveva sempre avuto tra le mani. E dopo tanti tentativi, è anche arrivato il risultato di questo lavoro, il bellissimo podio di Barcellona.