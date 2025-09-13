Seconda pole consecutiva per Holgado dopo quella realizzata a Barcellona. In prima fila a Misano anche un super Vietti e Gonzalez, leader del Mondiale. Arbolino scatterà 8°. Domenica alle 12.15 la gara della Moto2: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP: BEZZECCHI VINCE LA SPRINT

Bisognerebbe riguardare l’espressione incredula di Luca Boscoscuro, alla fine del giro che poteva (doveva?) dare la pole al suo Vietti. Rabbia che sprizzava da ogni gesto, da ogni parola proferita perché fino a pochi metri dal traguardo il piemontese aveva un robusto vantaggio nel polso, poi svanito in un soffio, 40 millesimi, ma il secondo posto conferma che Misano è la sua pista. Nel 2024 scorso aveva vinto scattando dalla seconda posizione, come quest’anno. In mattinata era stato il più veloce, come il giorno prima in prequalifica. Cresce l’attesa, davanti al pubblico di casa.

Holgado in pole, 3° Gonzalez E’ in buona compagnia Celestino, dietro ad Holgado (seconda pole consecutiva) vincitore a Barcellona e in evidente stato di grazia, a fianco di Gonzalez, leader del campionato. In seconda fila ci sono, Baltus, Canet (in recupero dopo un venerdì complicato) e Moreira, ben motivato e determinato nella sua scalata alla classifica.

Arbolino scatterà 8° in griglia Ci sono tutti gli ingredienti per una gara combattuta, nella quale sarebbe bello che Tony Arbolino riuscisse a ritagliarsi un suo spazio. Dopo l’ottima Q1 (subito sotto il record) Tony sembrava in grado di ripetersi anche in Q2; in testa alla classifica dei tempi fino a 5 minuti dalla conclusione, s’è poi visto superare da altri sette piloti. Ma su questo tracciato può fare bene, soprattutto farebbe bene a lui in una stagione troppo avara di soddisfazioni, condizionata da una fastidiosa sindrome compartimentale che ne limita la guida.