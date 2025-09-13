Esplora tutte le offerte Sky
Moto2, Italtrans sceglie Dani Munoz per il 2026. Le news

Lo spagnolo, reduce dal primo podio in carriera a Barcellona, correrà con Italtrans dal 2026, andando a sostituire Diogo Moreira - destinato alla MotoGP

L'indiscrezione anticipata da Sky Sport è confermata, tutto fatto ora: Daniel Munoz sarà il nuovo pilota Italtrans 2026 al fianco di Adrian Huertas. Munoz ha chiamato l'attenzione di Italtrans a Balaton, quando da sostituto dell'infortunato Deniz Oncu ha fatto un weekend bellissimo, con determinazione in qualifica dove ha scelto di provare a passare dal Q1 al Q2 senza cambiare la gomma per un secondo time attack.

La trattativa è stata definita rapidamente, già prima del GP di Montmeló. Adesso è ufficialmente chiusa, con Muonz che finalmente potrà correre la sua prima stagione intera nel motomondiale, dopo che la prima possibilità è saltata all'ultimo insieme al team Preicanos. Munoz, liberato da Forward con cui era sotto contratto al JuniorGP, proverà a essere la sorpresa della Moto2 2026.

