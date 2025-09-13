Esplora tutte le offerte Sky
Moto3, LevelUp MTA punta di nuovo su Matteo Bertelle. Le news

mercato piloti
Rosario Triolo

Dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori dal Texas in avanti, la squadra LevelUp MTA, diretta da Alessandro Tonucci, concede una seconda opportunità a Bertelle, che nel 2026 correrà insieme a Marcos Uriarte

GP SAN MARINO: GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

Matteo Bertelle, dopo mesi bui per il gravissimo infortunio subito dopo il podio del Texas, il primo della carriera, vive finalmente un momento di felicità. Il pilota italiano, che si è spezzato una gamba e un braccio nella settimana prima del Qatar proprio nel momento in cui stava raccogliendo i frutti del suo talento con due pole e un podio nelle prime gare dell'anno, tornerà in pista dal Giappone, e inoltre correrà anche nel 2026 con LevelUp MTAImportante dimostrazione di fiducia per Bertelle, ormai pienamente recuperato dopo un periodo complicatissimo, ma che dovrà ritrovare dopo così tanti mesi gli automatismi sulla Moto3.

LevelUp MTA per il 2026: Uriarte e Bertelle, fuori Kelso

Il suo compagno di squadra sarà nel 2026 Marcos Uriarte, che lo ha sostituito fino a Misano. Uriarte ha convinto LevelUp MTA a dargli una chance a tempo pieno l'anno prossimo. Joel Kelso, invece, lascerà la squadra alla fine della stagione.

