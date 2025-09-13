Matteo Bertelle, dopo mesi bui per il gravissimo infortunio subito dopo il podio del Texas, il primo della carriera, vive finalmente un momento di felicità. Il pilota italiano, che si è spezzato una gamba e un braccio nella settimana prima del Qatar proprio nel momento in cui stava raccogliendo i frutti del suo talento con due pole e un podio nelle prime gare dell'anno, tornerà in pista dal Giappone, e inoltre correrà anche nel 2026 con LevelUp MTA. Importante dimostrazione di fiducia per Bertelle, ormai pienamente recuperato dopo un periodo complicatissimo, ma che dovrà ritrovare dopo così tanti mesi gli automatismi sulla Moto3.