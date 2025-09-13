Perrone, seconda pole position al primo anno in Moto3. Ktm ha visto bene, anzi molto bene considerando anche il terzo tempo di Roulstone, suo compagno di squadra in Tech3, squadra di riferimento della casa austriaca. In mezzo Kelso, team Levelup MTA, altra Ktm, e quindi Rueda che girando da solo, come suo solito, ha comunque sfiorato il colpo, e intanto controlla la classifica con 64 punti su Piqueras che tra un errore e l’altro alla fine s'è fermato in undicesima posizione, con la prospettiva di una gara di rimonta. Rueda non s'è nemmeno curato troppo di David Munoz che lo ha seguito come un'ombra fin da venerdì e alla fine è riuscito a classificarsi alle spalle del leader del mondiale, col quinto tempo. Delusione Almansa, partito fortissimo venerdì, ha finito col giocarsi la qualifica nel gruppo. David è poi caduto, facendosi centrare da Guido Pini che lo inseguiva, mentre Quiles se l'è cavata con una uscita di pista, ma senza caduta.