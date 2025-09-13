Moto3, GP San Marino: seconda pole position per Perrone, Foggia 12°. HIGHLIGHTSGP SAN MARINO
Seconda pole stagionale per Perrone al debutto in Moto3, davanti a Kelso e al compagno di squadra Roulstone. Rueda, solido leader del Mondiale, è 4° e tiene a distanza Piqueras, solo 11° dopo una qualifica complicata. Almansa (13°) cade coinvolgendo Pini (16°). Quiles 9°, Lunetta 14° dopo una scivolata. Nepa 18°, in difficoltà. Foggia 12°, Carraro 19°, Rossi 23°
Perrone, seconda pole position al primo anno in Moto3. Ktm ha visto bene, anzi molto bene considerando anche il terzo tempo di Roulstone, suo compagno di squadra in Tech3, squadra di riferimento della casa austriaca. In mezzo Kelso, team Levelup MTA, altra Ktm, e quindi Rueda che girando da solo, come suo solito, ha comunque sfiorato il colpo, e intanto controlla la classifica con 64 punti su Piqueras che tra un errore e l’altro alla fine s'è fermato in undicesima posizione, con la prospettiva di una gara di rimonta. Rueda non s'è nemmeno curato troppo di David Munoz che lo ha seguito come un'ombra fin da venerdì e alla fine è riuscito a classificarsi alle spalle del leader del mondiale, col quinto tempo. Delusione Almansa, partito fortissimo venerdì, ha finito col giocarsi la qualifica nel gruppo. David è poi caduto, facendosi centrare da Guido Pini che lo inseguiva, mentre Quiles se l'è cavata con una uscita di pista, ma senza caduta.
Le qualifiche degli italiani: Lunetta 14° e Pini 16°
Almansa ha chiuso 13°, Pini (che nel 2026 passerà al team Leopard) 16°, Quiles 9°. Lunetta, passato dalla Q1, ha commesso qualche errore (inclusa una scivolata) e ha faticato in Q2, finendo al 14° posto ("Sto meglio rispetto a Barcellona, ma mi manca ancora qualcosa"). Comunque meglio del suo compagno di squadra Nepa (18°), in difficoltà da diverse gare. Non bene nemmeno gli altri italiani: 12° Foggia, 19° Carraro, 23° Rossi.