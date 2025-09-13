Nel 2025 il talento di Guido Pini è stato proprio come le luci di un albero di Natale, intermittente. Chiarissimo, come a Balaton e Le Mans dove si è giocato le posizioni di vertice o a Brno quando ha fatto la pole, ma non completamente brillante, perché nelle stesse gare in Ungheria e Francia, così come al Mugello dopo una rimonta furiosa, Pini è finito nella ghiaia. Per rilanciarsi ad altissimo livello così Pini insieme al suo entourage guidato da Emilio Alzamora ha valutato che fosse necessario mettersi alla prova in un altro contesto. Ecco quindi che lascerà il team IntactGp e la Ktm per passare alla Honda di Leopard Racing.