Moto3, Guido Pini correrà con Leopard Racing. Le newsmercato piloti
Guido Pini cambia strada per rilanciarsi in Moto3: nel 2026 correrà con Leopard Racing su Honda, lasciando IntactGP e KTM per ritrovare slancio e ambizioni mondiali
Nel 2025 il talento di Guido Pini è stato proprio come le luci di un albero di Natale, intermittente. Chiarissimo, come a Balaton e Le Mans dove si è giocato le posizioni di vertice o a Brno quando ha fatto la pole, ma non completamente brillante, perché nelle stesse gare in Ungheria e Francia, così come al Mugello dopo una rimonta furiosa, Pini è finito nella ghiaia. Per rilanciarsi ad altissimo livello così Pini insieme al suo entourage guidato da Emilio Alzamora ha valutato che fosse necessario mettersi alla prova in un altro contesto. Ecco quindi che lascerà il team IntactGp e la Ktm per passare alla Honda di Leopard Racing.
Pini e Leopard: sulle orme di Dalla Porta
Leopard ha già vinto 4 volte il Mondiale Moto3 con Kent, Mir, Dalla Porta e Masiá: Pini proverà a ripercorrere il cammino di questi campioni, con un occhio in particolare su Dalla Porta, non solo perché italiano come lui (e ultimo italiano Campione del Mondo Moto3), ma anche perché toscano come Guido. Un abbinamento che ha già funzionato con Leopard e che Pini proverà a riaccendere, stavolta senza le intermittenze delle luci del pino natalizio.