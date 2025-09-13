Somkiat Chantra è a un passo dalla Superbike. Il pilota thailandese ha definito l'accordo con HRC, e appena verranno sistemati i dettagli sarà pronto al salto nel paddock delle derivate di serie dopo un anno di MotoGp.



È durata poco la sua avventura sulla Honda LCR, complice una clausola contrattuale che stabiliva un numero minimo di punti da raggiungere entro il Mugello per attivare il rinnovo automatico di contratto. L'obiettivo non è stato raggiunto e Honda ha cominciato a guardarsi intorno per altre soluzioni, scegliendo alla fine di puntare su Diogo Moreira.



Chantra così è rimasto con due alternative. Tornare in Moto2 con RW Racing o andare in Superbike col team HRC ufficiale. Alla fine, pur riluttante verso entrambe le opzioni, il thailandese ha valutato che fosse migliore la proposta Superbike, e quando sistemerà gli ultimi dettagli potrà chiudere definitivamente la trattativa che lo porterà a debuttare nel Mondiale delle derivate di serie come compagno di Jake Dixon, proveniente da Marc Vds Moto2.