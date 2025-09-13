Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGp, definito il passaggio di Chantra in Superbike

MotoGp
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Mancano pochi dettagli, ma il pilota thailandese di Lucio Cecchinello è pronto al cambio di paddock dopo un anno di MotoGp

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Somkiat Chantra è a un passo dalla Superbike. Il pilota thailandese ha definito l'accordo con HRC, e appena verranno sistemati i dettagli sarà pronto al salto nel paddock delle derivate di serie dopo un anno di MotoGp.

È durata poco la sua avventura sulla Honda LCR, complice una clausola contrattuale che stabiliva un numero minimo di punti da raggiungere entro il Mugello per attivare il rinnovo automatico di contratto. L'obiettivo non è stato raggiunto e Honda ha cominciato a guardarsi intorno per altre soluzioni, scegliendo alla fine di puntare su Diogo Moreira.


Chantra così è rimasto con due alternative. Tornare in Moto2 con RW Racing o andare in Superbike col team HRC ufficiale. Alla fine, pur riluttante verso entrambe le opzioni, il thailandese ha valutato che fosse migliore la proposta Superbike, e quando sistemerà gli ultimi dettagli potrà chiudere definitivamente la trattativa che lo porterà a debuttare nel Mondiale delle derivate di serie come compagno di Jake Dixon, proveniente da Marc Vds Moto2.

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS